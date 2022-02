Mann aus Ziegenrück wegen versuchten Mordes in Haft

Am Tatort in Ziegenrück. Hier schoss ein 33-Jähriger mit einer offenbar umgebauten Luftdruckwaffe auf die eintreffende Polizei, die er zuvor selbst gerufen hatte.

Ziegenrück Besondere Heimtücke aufgrund eines fingierten Vorwands wird geprüft.

Gegen den 33-jährigen Schützen, der in der Nacht zum Mittwoch in Ziegenrück auf mehrere Polizisten schoss, erging Haftbefehl. Dies teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Amtsgericht erließ Haftbefehl

Ein Amtsgericht hatte den Haftbefehl erlassen. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord an mehreren Polizeibeamten. "Das Tatmotiv der Heimtücke wird in Anbetracht des Herbeilockens der eingesetzten Beamten zur Wohnanschrift in Verbindung mit dem direkten Beschuss geprüft", so die Polizei.

Mit Langwaffe geschossen

Die Polizei hatte im Verlauf des Donnerstags Recherchen unserer Zeitung bestätigt, wonach der Schütze mit einem fingierten Vorwand die Streifenbesatzungen selbst gerufen hatte. Vor Ort hatte er dann sofort mit einer offenbar umgebauten Langwaffe auf die Beamten geschossen, während diese die Autos verlassen wollten. Glücklicherweise war niemand verletzt worden.