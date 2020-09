Mediation kann Kosten sparen

Ärger mit dem Nachbarn? Streit mit dem Handwerker? In solchen Fällen müssen Verbraucher nicht gleich vor Gericht ziehen. Oft kann auch eine Schlichtung oder Mediation helfen, erklären die Experten der Stiftung Warentest in der Zeitschrift "Finanztest" (Ausgabe 10/2020). In der Regel sind solche Verfahren günstiger als ein Prozess vor Gericht.

Schlichter oder Mediatoren begleiten die Konfliktparteien dabei aber in der Regel nur. Eine Lösung müssen die Betroffenen versuchen selbst zu finden. Gerade bei Streit im persönlichen Umfeld kann das ein Weg sein, Konflikte beizulegen. Bei Streitigkeiten mit Unternehmen können die jeweiligen Schlichtungsstellen helfen.

Die Verfahren sind für Verbraucher meist kostenlos. Die Schiedssprüche sind nicht immer bindend, werden aber meist angenommen.

