Mit Vollgas auf Polizisten zugefahren: Neun Jahre Haft für Drogendealer

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Freitag vom Landgericht Erfurt zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte soll unter anderem am 12. April des Vorjahres bei seiner Festnahme auf der Autobahn A 71 während eines Fluchtversuchs unter Drogeneinfluss mit Vollgas auf Polizisten zugefahren sein. Die Beamten konnten sich retten und blieben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft klagte diese Aktion wegen versuchten Mordes an.