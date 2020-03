Mordfall Altenburg: Weiterer Verdächtiger nun in Untersuchungshaft

Im Mordfall an einem 52 Jahre alten Mann aus Altenburg sitzt ein zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera, Sven Schroth, bestätigte auf Anfrage, dass das Amtsgericht Gera Untersuchungshaft gegen einen 23-Jährigen verhängt hat. Bereits seit Montag vergangener Woche sitzt ein 18-Jähriger vorläufig in Haft.

Dringender Tatverdacht gegen 23-Jährigen

„Durch die Auswertung der Spuren hat sich der dringende Tatverdacht ergeben“, sagt Schroth. Genauer wolle er aber derzeit nicht benennen, welche Spuren das seien. Dafür erläutert Schroth den Hintergrund für die Schweigsamkeit. Der jüngere Tatverdächtige habe noch keine Aussage gemacht. Die Erkenntnisse aus Obduktion und Spurenauswertung seien deshalb Täterwissen. Kursiere dieses frühzeitig in der Öffentlichkeit, könne das zu Problemen im folgenden Prozess führen. Absprachen zwischen den beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft versucht die Justiz dadurch zu verhindern, dass beide in unterschiedlichen Haftanstalten untergebracht seien, sagt Schroth.

Leichnam erst nach zwei Wochen in Wohnung gefunden

Nachbarn hatten sich am Sonntag, 23. Februar, bei der Polizei gemeldet, weil Verwesungsgeruch im Flur aufgefallen war. Die Beamten entdeckten die Leiche des 52 Jahre alten Bewohners, die nach ersten Schätzungen bereits seit zwei Wochen in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in Altenburg-Südost gelegen hatte. Noch am Abend nahm sie zwei Tatverdächtige fest. Während die Staatsanwaltschaft zunächst gegen den 18-Jährigen den Antrag auf Untersuchungshaft stellte, ließ sie den älteren Verdächtigen zunächst wieder auf freien Fuß – doch nun sitzt auch er ein.

In den kommenden Monaten laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Nach deren Abschluss entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage gegen die beiden Tatverdächtigen erhebt. In der Regel beginnt der Prozess in einem solchen Haftfall sechs Monate nach der Tat.