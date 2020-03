Mordfall Jena-Winzerla: Aussage erweist sich als Bumerang

Die Einlassung des Angeklagten im Mordfall Jena-Winzerla klang spektakulär. Er hatte im Prozess am Landgericht Gera ausgesagt, eine Bande sei zum Geld­eintreiben in seine Wohnung gekommen. Da die Rentnerin gerade bei ihm zu Besuch gewesen sei, habe sie der in Winzerla wohnende Kopf einer Drogenbande vor seinen Augen umgebracht. Den Leichnam der Frau fand die Polizei in einem Koffer in ihrem Keller versteckt. Nun liegen die Ermittlungsergebnisse zu dieser Version vor.

Die Polizei prüfte, ob der vom Angeklagten bezichtigte Verdächtige am Tattag an einem Sprachkurs teilgenommen hatte. Der Unterricht am Berufsschulzentrum in Göschwitz war 11.10 Uhr beendet – noch vor dem wahrscheinlichen Todeszeitpunkt der Rentnerin.

DNA-Treffer am Koffergriff

Am Montag stellten zwei Sachverständige vom Thüringer Landeskriminalamt und von der Jenaer Rechtsmedizin die Untersuchungen der Genspuren vor. Sie glichen die DNA des bezichtigten Tatverdächtigen mit den bei den Ermittlungen gesammelten Genspuren ab. Weder am Opfer, noch in der Wohnung des Angeklagten oder im Keller fanden sich Spuren, die dem Mann zuzuordnen sind. Nur einen Treffer gab es: Am schwarzen Stoffgriff des Koffers habe es eine sehr komplexe Mischspur von mindestens sechs Personen gegeben. In dieser sei das DNA-Profil des anderen Verdächtigen enthalten.

Allerdings zeigt eine statistische Berechnung laut der Sachverständigen Juliane Sanft von der Rechts­medizin, dass aufgrund der gefundenen Merkmale schon bei einer Versuchsgruppe von 125 Personen eine Übereinstimmung möglich sei – die Merkmale könnten also zufällig übereinstimmen. Auf Antrag der Verteidigung wird sie den Wert noch einmal mit einer Vergleichsgruppe der Population von Afghanistan und Pakistan berechnen.

Während sich also höchstens eine Spur des Verdächtigen fand, hatten die Gutachter die DNA des Angeklagten gleich mehrfach an der Frau und am Koffer nachgewiesen.

Im Smartphone keine Feststellungen möglich

Ermittler Jens Thiel von der Jenaer Kriminalpolizei hat inzwischen auch das Mobiltelefon des angeblichen Bandenoberhauptes ausgewertet. Er sollte Hinweise auf dessen mögliche Rolle als Drogenhändler, auf ein behauptetes Darlehen über 10.000 Euro an den Angeklagten oder zum Tatgeschehen suchen. Entsprechendes Material habe er nicht gefunden.

Allerdings gebe es Hinweise, dass dieses Handy im Januar 2019 noch nicht in Betrieb war, sagt Thiel. An die Kommunikation via Facebook sei er nicht herangekommen – eine Nachuntersuchung soll bei Zustimmung des Verdächtigen erfolgen. Rechtsanwalt Ulf Weinhold monierte, dass ein möglicher Drogenhändler die Kommunikation mit Sicherheit über ein Zweitgerät abwickele.

Kellerbrand in Nachbarstraße war Brandstiftung

Die Untersuchung eines Kellerbrandes in der Hermann-Pistor-Straße, den laut Angeklagtem der Verdächtige gelegt haben soll, um einen Schuldner zu bestrafen, zeigt: Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zwei Matratzen wurden vorsätzlich entzündet. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es nicht, weshalb die Kripo die Ermittlungen eingestellt hat.

Zusammengefasst zeigt sich: Die bisherigen Ermittlungen bestätigen nicht die Version des Angeklagten, dass die Nachbarin Opfer des Geldeintreibers geworden sei. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es sich bei der Einlassung nur um Schutz­behauptungen gehandelt hat.

Kein Verweis an die Jugendkammer des Landgerichtes Gera

Im Falle einer Verurteilung ergeht diese nach Erwachsenenstrafrecht. Die erste Strafkammer unter Vorsitz von Uwe Tonndorf lehnte den Antrag ab, das Verfahren an eine Jugendkammer zu verweisen. Sie berief sich auf das Gutachten der Rechtsmedizin Jena, wonach der Angeklagte zum Tatzeitpunkt kein Heranwachsender mehr war. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei er im Januar 2019 älter als 21 Jahre gewesen.