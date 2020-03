Mordfall Jena-Winzerla: Verteidigung wirft Richter „Geheimtelefonat“ vor

Im Prozess um den Tod einer Rentnerin in Jena-Winzerla hat die Verteidigung am Freitag erneut einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Uwe Tonndorf gestellt. Sie begründet diesen Schritt damit, dass der Chef der ersten Strafkammer seine Ermittlungshandlungen nicht rechtzeitig transparent offengelegt habe.

Hintergrund ist ein Gutachten zum Alter des Angeklagten, der demnach zum Tatzeitpunkt schon über 21 Jahre war, so dass kein Jugendstrafrecht mehr in Betracht kommt. Die Verteidigung wirft dem Vorsitzenden Richter vor, erst jetzt transparent über ein Telefonat mit der Chefin der Jenaer Rechtsmedizin informiert zu haben. In diesem hatte sie berichtet, dass es weitere radiologische Befunde zum Angeklagten gibt. Diese lieferten letztlich den Beleg, dass er doch älter ist. Für deren Verwendung gab es aber keine Entbindung von der Schweigepflicht durch den Angeklagten. Mehrere Richter müssen über den Ablehnungsantrag entscheiden.

Die Strafkammer hatte zuvor den Antrag der Verteidigung abgelehnt, die Mutter des Angeklagten zu laden, um dessen Alter zu erfahren. Die Kammer stützt sich darauf, dass das Gutachten zur Altersermittlung bereits nachgewiesen habe, dass er im Januar 2019 über 21 Jahre alt gewesen sei. Da die Mutter in Pakistan lebe und keine genaue Adresse bekannt sei, werde es schwierig, sie zu laden. Zudem sei unklar, ob die Mutter das genaue Geburtsdatum verlässlich nenne, so die Kammer.

Leichnam der Frau in einem Koffer im Keller versteckt

Weitere Ermittlungen laufen zum Geldeintreiber, der laut der Version des Angeklagten die Rentnerin umgebracht hat. So fanden sich auf dessen Handy auffällige Fotos von Marihuana-Pflanzen und Haschischplatten, wie Verteidiger Ulf Weinhold sagte. Der Angeklagte hatte den Mord an der Rentnerin abgestritten und einen anderen Bewohner von Jena-Winzerla der Tat bezichtigt. Jener habe ihn als Drogenkurier eingesetzt und nach einem missglückten Geschäft das Geld bei ihm eintreiben wollen, als gerade die 87 Jahre alte Nachbarin zu Gast war.

Mordfall Jena-Winzerla: Haben Geldeintreiber die Rentnerin getötet?

Den Leichnam der Frau hatte die Polizei im Keller des Mehrfamilienhauses gefunden. Dieser war in einem Koffer versteckt.

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.

