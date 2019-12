In der Blutbeutel-Affäre hat die Münchner Schwerpunktstaatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Drahtzieher Mark S. aus Erfurt und vier Helfer erhoben.

Operation Aderlass: Anklage gegen Drahtzieher und Helfer erhoben

Erfurt. Die Staatsanwaltschaft München hat am 13. Dezember Anklage gegen den Erfurter Sportarzt sowie vier seiner Helfer erhoben. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, werden ihnen unter anderen der gewerbsmäßigen und teilweise bandenmäßiger Anwendung verbotener Dopingmethoden beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen. Der Erfurter Sportarzt werde zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angeklagt.

Einblick in Ermittlungen zu Erfurter Doping-Skandal

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Gefrorene Blutbeutel in einer Garage in Erfurt. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Fotos der Operation Aderlass. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus In Seefeld wurden Blutbeutel zum Auftauen in ein Waschbecken gelegt. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Ein WM-Teilnehmer wurde auf frischer Tat ertappt. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus In Seefeld wurden sieben Personen festgenommen, fünf Sportler und zwei Tatbeteiligte. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Andere Untensilien, die für das Blutdoping benötigt werden, wurden in einer Garage in Erfurt sichergestellt. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Blick in die Garage. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Das Gefiergerät, das in der Garage gefunden wurde... Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus ...kühlt bis ungefähr minus 80 Grad. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Im Gefriergerät lagen mehrere Blutbeutel. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Ein Gerät zur Blutabnahme aus der Erfurter Garage. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Ein Gerät zur Sammlung von Blutkomponenten, ebenfalls aus Erfurt. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Temperiergerät zum Auftauen von abgefüllten Blutprodukten. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Zubehör zur Bluttransfusion, ebenfalls aus der Garage. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Zubehör zur Bluttransfusion. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Weiteres Zubehör zur Bluttransfusion. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Gerät zur sterilen Konnektierung medizinischer PVC-Schläuche. Es stand in einer Wohnung in Erfurt. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Operation Aderlass: So sah es im Garagen-Labor in Erfurt aus Gerät zur Verarbeitung von Erythrozyten, ebenfalls aus der Erfurter Wohnung. Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Blutdoping-Netzwerk aufgeflogen

Zwei der fünf Beschuldigten befinden sich seit ihrer Festnahme Ende Februar beziehungsweise Mitte März in Untersuchungshaft. Drei von ihnen seien im Mai beziehungsweise Juni 2019 aufgrund einer Aussetzung des Haftbefehls aus der Haft entlassen worden, hieß es weiter.

Die Münchner Behörde hatte in Kooperation mit ihren Kollegen in Österreich ein internationales Blutdoping-Netzwerk durch Ermittlungen und einer Razzia bei der Nordischen Ski-WM im Februar in Seefeld auffliegen lassen. Im Zuge dessen führte die Spur auch nach Erfurt.

