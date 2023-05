Ein Straftäter aus Thüringen nutzt Computerspiele, um in Kontakt mit Kindern zu kommen.

Pädophiler aus Großraum Gera lockt Kinder über Computerspiel an

Gera. Das Landgericht Gera hat einen Sexualstraftäter verurteilt. Welche Auflagen er nun erfüllen muss.

Das Landgericht Gera hat einen Pädophilen aus dem Landkreis Greiz zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, diese aber unter strengen Auflagen zur Bewährung ausgesetzt.

Die neunte Strafkammer unter Vorsitz von Harald Tscherner hatte ihm zuvor bei einem vollumfänglichen Geständnis eine solche Strafe in Aussicht gestellt. Der 44-Jährige räumte im Prozess daraufhin ein, über das Online-Computerspiel Fortnite in Kontakt mit minderjährigen Jungen getreten zu sein. Er versuchte, die Chats auf Whatsapp zu übertragen. Dort forderte er die Kinder auf, ihm intime Fotos zu senden. Dem Wunsch waren die Jungen aber nicht nachgekommen. Dennoch fanden die Ermittler bei ihm große Mengen an kinder- und jugendpornografischem Material.

Landgericht überbietet Anträge aus den Plädoyers

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die Verteidigung von einem Jahr und sechs Monaten. Die neunte Strafkammer unter Vorsitz von Harald Tscherner überbot die Anträge und verurteilte den Täter zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Diese wird unter der Maßgabe zur Bewährung ausgesetzt, dass der Angeklagte in ein betreutes Wohnen umzieht. Zudem muss er zweimal monatlich zur Sexualtherapie.

Der Angeklagte beim Prozess am Landgericht Gera. Foto: Tino Zippel

Die Taten hatten sich ereignet, obwohl der Angeklagte unter Führungsaufsicht nach einer verbüßten Haftstrafe stand. Der Bürgergeld-Bezieher sagte im Prozess, er habe aller zwei, drei Tage Gedanken an Sex mit Kindern, lenke sich aber mit Gartenarbeit davon ab. Inzwischen spiele er nur noch mit Erwachsenen online mit einem Landwirtschaftssimulator.

