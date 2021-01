Pößnecker "Spaziergang": 32 Ordnungswidrigkeitsanzeigen in der Bearbeitung

Am Abend des 14. Dezember 2020 hatte in Pößneck eine landratsamtlich untersagte Demo in der Form eines „Spaziergangs“ trotzdem ihren Lauf genommen, bis sie von der zunächst geduldigen Polizei mit massivem Einsatz gestoppt wurde. Ein Ergebnis des Zusammenstoßes, der traurige bundesweite Berühmtheit erlangen sollte, waren unter anderem 32 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Deren Bearbeitung hat jetzt die zuständige Kreisverwaltung aufgenommen. Das bestätigte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Mittwoch auf Anfrage. Corona-Blog: Neue Corona-Regeln für Thüringen – Furcht vor Pleitewelle im Gastgewerbe

Demnach werden 23 Männer und neun Frauen im Alter zwischen 17 und 73 Jahren beschuldigt, an einer verbotenen Versammlung teilgenommen zu haben, was laut Paragraph 29 Absatz 1 Nr. 1 des Versammlungsgesetzes eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Betroffenen stammen nach Angaben der Kreisverwaltung „überwiegend aus Pößneck und Krölpa, vier Personen aus anderen kreisangehörigen Gemeinden und zwei Personen aus Orten außerhalb des Saale-Orla-Kreises“.

Mindestens drei Kommunalpolitiker ließen Dinge geschehen

Verantworten müssten sich alle erfassten Teilnehmer an dem Aufzug, also auch die Kommunalpolitiker, die mitgelaufen sind und die Dinge geschehen ließen. Namen wollte die Kreisverwaltung nicht nennen. Allerdings waren mindestens die Pößnecker Stadträte und Kreistagsmitglieder Manfred Bentz (AfD) und Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) sowie der Weiraer Bürgermeister Martin Jacob (AfD) in dem Pulk.

Die Ordnungswidrigkeitsanzeigen sollen „schnellstmöglich“ bearbeitet werden. „Wir gehen von einer Bearbeitungszeit von acht Wochen aus“, so die Kreisverwaltung. Eingerechnet ist hier schon die Zeit, die die schriftliche Anhörung der Betroffenen in Anspruch nehmen wird.

Rechtsmittel sind im Falle eines Falles möglich

Mit welchem realistischen Bußgeld müssen die 32 Männer und Frauen im Falle eines Falles rechnen? „Ordnungswidrigkeiten gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 Versammlungsgesetz werden mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro bestraft“, antwortete die Kreisverwaltung schriftlich.

Gegen einen Bußgeldbescheid kann innerhalb von vierzehn Tagen Einspruch eingelegt werden. In einem solchen Fall geht das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Gera. Gegebenenfalls wird am Ende das Amtsgericht Pößneck eine Entscheidung treffen müssen.

Beobachter schätzen ein, dass es gerade die betroffenen Kommunalpolitiker auf einen Prozess ankommen lassen werden, wenn sie mit einem Bußgeld belegt werden sollten. Teilnehmer an der illegalen Veranstaltung hatten sich schon unmittelbar danach als Opfer von Staatsgewalt inszeniert.

Demo-Anmelder hat bis heute nicht Verantwortung übernommen

Die Kreisverwaltung wiederum hatte unmittelbar nach der untersagten Demo festgestellt, dass insbesondere Wolfgang Kleindienst Verwirrung gestiftet habe, und zwar mit Fehlinterpretationen der rechtlichen Situation vor laufender Kamera. „Die Untersagung einer konkreten angemeldeten Versammlung bedarf keiner Allgemeinverfügung“, heißt es unter anderem aus dem Landratsamt. „Darüber hinaus muss eine Allgemeinverfügung nicht durch die Ausschüsse beziehungsweise durch den Kreistag verabschiedet werden.“ Es sei auch nie ein generelles Versammlungsverbot für den Saale-Orla-Kreis erlassen worden. Die Demo vom 14. Dezember 2020 in Pößneck sei im Zuge eines Verwaltungsakts untersagt worden und dem Anmelder sei ein Bescheid zugegangen. Diesem Bescheid sei nicht widersprochen worden.

Die aus dem Ruder gelaufene Demo hatte Manfred Bentz angemeldet. Die Verantwortung dafür hat der AfD-Kommunalpolitiker bis heute nicht übernommen. Die „Durchführung einer verbotenen Versammlung“ stellt nach Paragraph 26 des Versammlungsgesetzes eine Straftat dar. In diesem Gesetzesartikel heißt es: „Wer als Veranstalter oder Leiter oder stellvertretender Leiter eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durchführt oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt […], wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“ Am Abend des 14. Dezember hatte die Polizei neben den 32 Ordnungswidrigkeits- auch bis zu fünf Strafanzeigen aufgenommen. Deren Bearbeitungsstand bei der Staatsanwaltschaft Gera ist unklar.

Am Abend des 14. Dezember 2020 wurde in Pößneck gegen die Corona-Politik des Bundes, des Landes und des Landratsamtes demonstriert. Eine knapp 18-minütige Aufzeichnung des „Spaziergangs“ ist auf der Videofilmplattform Youtube bislang mehr als 66.000. Mal abgerufen worden.