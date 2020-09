Polizistin über Intensivtäter: Wir hatten fast täglich mit ihm zu tun

Der Beschuldigte ist vorläufig in der forensischen Psychiatrie in Stadtroda untergebracht.

Gera. Ein Mann trieb in Jena und im Saale-Holzland-Kreis sein Unwesen: Er arbeitete das halbe Strafgesetzbuch durch.

Diebstahl, Hausfriedensbruch, Nachstellung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Betrug, versuchter Computerbetrug, Notrufmissbrauch oder ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Die Liste der Taten, die ein heute 48-Jähriger in Jena und im Saale-Holzland-Kreis im vierten Quartal 2019 begangen haben soll, ist lang. Das Landgericht Gera verhandelt deshalb über eine dauerhafte Einweisung in die forensische Psychiatrie.