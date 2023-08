Prozess gegen Weimarer Familienrichter: „Unfassbar, was da auf einmal passiert ist“

Erfurt/Weimar. Im Prozess gegen einen Weimarer Familienrichter werden zum Abschluss eine Kollegin und eine weitere Gutachterin gehört. Das Urteil könnte bald fallen.

Am Landgericht Erfurt nähert sich der Prozess gegen den wegen Rechtsbeugung angeklagten Weimarer Familienrichter dem Ende: Der Vorsitzende Richter Detlef Hampel kündigte am Donnerstag nach dem Ende des Beweisprogramms für Freitag, 18. August, die Plädoyers an. Am 23. August könnte es das Urteil geben.

Dem Familienrichter wird vorgeworfen, im April 2021 per einstweiliger Anordnung die Masken- und Testpflicht für Schüler zweier Weimarer Schulen gekippt zu haben, obwohl er als Familienrichter dafür nicht zuständig gewesen sein soll. Der Beschluss war später vom Oberlandesgericht in Jena aufgehoben worden.

Zum Abschluss wurden mit Straf- und Familienrichterin Inez Gloski eine Kollegin des Angeklagten und die Würzburger Biologin und Virologin Ulrike Kämmerer als Zeugen gehört. Gloski, seit 1999 Richterin am Amtsgericht Weimar, berichtete von einem kollegialen Miteinander. Da sie erst Mitte der 2000er Jahre Familiensachen übernommen habe, sei der erfahrenere Familienrichter häufig ihr Ansprechpartner gewesen. Mit ihm habe sie sich auch mehrfach über Corona-Maßnahmen ausgetauscht, bestätigte Gloski: „Es war unfassbar, was da auf einmal passiert ist. Darüber hat sich jeder Jurist seine Gedanken gemacht.“

Gegensätzliche Auffassungen der Familienrichter

Mit der Zeit habe sie festgestellt, dass ihr Kollege sich viel intensiver als sie mit dem Thema befasst habe. Als er im Frühjahr 2021 ihr gegenüber angekündigt habe, dass in nächster Zeit viele Masken-Verfahren am Amtsgericht zu erwarten seien, habe sie sich dahingehend „klar positioniert“, „dass wir dafür nicht zuständig sind“. Das Familiengericht hätte sich damit nur befassen müssen, wenn Eltern uneins in Bezug auf Corona-Maßnahmen für ihre Kinder gewesen wären, so Gloski. Die gegensätzlichen Auffassungen über diesen Punkt hätten beide akzeptiert und die Zusammenarbeit nicht beeinträchtigt.

Mit Ulrike Kämmerer sagte schließlich die dritte Sachverständige aus, auf deren Gutachten sich der angeklagte Richter bei seinem Urteil stützte. Die umstrittene Professorin verwies auf ihre jahrzehntelange Expertise bei PCR-Tests und nutzte die Gelegenheit, um Kernaussagen ihres Gutachtens zu wiederholen: PCR-Tests und auch Antigen-Schnelltests, wie sie in Schulen durchgeführt wurden, seien unbrauchbar und gänzlich ungeeignet für den Nachweis von SARS-CoV-2. Das sei das Ergebnis technischer Untersuchungen und nicht „beeinflussbar“. Der Berliner Virologe Christian Drosten, der während der Pandemie Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung war und mit seinem Team an der Charite den ersten Corona-PCR-Test entwickelt hat, habe „handwerklich unfassbar viele Fehler“ gemacht. Mit dem Angeklagten will Kämmerer erst von dem Moment an in Kontakt gestanden haben, als er sie mit dem Gutachten beauftragte. Bei Absprachen sei es danach nur um Formalia, nicht aber um eine „Richtung“ gegangen, in die das Gutachten gehen müsse.