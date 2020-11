„Geld her oder ich stech‘ Dich ab!“ Mit diesen Worten sei der junge Mann auf ihn zugekommen, berichtet ein 35-Jähriger, der am Tag nach Himmelfahrt Opfer eines Raubüberfalles in Gera geworden ist. Gerade hatte er Geld in einer Bank an der Sorge abgehoben, als der Täter ihn mit dem Messer bedrohte.

„Zunächst habe ich die Situation unterschätzt“ „Zunächst habe ich die Situation unterschätzt und bin weiter gelaufen“, berichtet das Opfer beim Gerichtsprozess. Doch dann habe sich ihm ein weiterer Mann, der ebenfalls angeklagt ist, in den Weg gestellt. Nach einer längeren Diskussion zückte das Opfer sein Portemonnaie und reichte den Tätern einen 100-Euro-Schein. „Was, nur ein Hunni“, habe einer der Räuber gefragt und ihn aufgefordert, weiteres Geld am Automaten abzuheben. „Die Diskussion führte hin und her. Ich habe gesehen, wie ein Polizeiauto in die Schloßstraße eingebogen ist“, berichtet der Mann. Er riss sich los und flüchtete zu dem Fahrzeug. Die Polizei nahm den älteren Täter noch am gleichen Abend fest, den anderen am nächsten Tag. Raubüberfall auf dem weg zum 24-Stunden-Supermarkt Beide sind wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung angeklagt und räumen zum Prozessauftakt am Dienstag die Tat ein, verweisen aber auf Erinnerungs­lücken. Der 20-jährige Angeklagte berichtet, dass er eine Flasche Schnaps getrunken habe. Er wollte mit dem Bekannten Nachschub bei einem 24 Stunden lang geöffneten Supermarkt in Gera-Bieblach holen. Spontan sei er auf dem Weg dorthin auf den Mann zugestürmt und habe das Messer gezogen. Der zweite Angeklagte, ein 21-Jähriger, sagt, er sei kurz austreten gewesen. Er habe gesehen, wie der Mitangeklagte den Mann bedroht habe. Er sei dazu geeilt, könne sich aber erst wieder an seine Festnahme am gleichen Abend erinnern – er hatte beim Test 2,57 Promille Alkohol im Blut. Der jüngere Angeklagte hat zudem gestanden, eine Tür aufgetreten zu haben und in eine Wohnung eingedrungen zu sein. Er habe dort einen Monat zuvor genächtigt. Sein Bekannter habe seinen Rucksack nicht mehr rausrücken wollen. Für den Angeklagten kommt noch die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht – ein Gutachter empfiehlt die Einweisung in die Entzugsklinik. Opfer um Entschuldigung gebeten Der ältere Angeklagte wird indes nach Erwachsenenstrafrecht behandelt. Der Gutachter sieht keine verminderte Schuldfähigkeit wegen Alkoholkonsums. Die Mindeststrafe für einen bewaffneten Raubüberfall liegt für ihn bei fünf Jahren Haft. Er bat das Überfallopfer um Entschuldigung und übergab im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs 300 Euro. Beide Angeklagte sitzen in Untersuchungshaft. Das Urteil soll im Dezember fallen.