Schulleiter räumt als Zeuge Zuwendung durch Buchhändler ein

Das sogenannte Schulbuchverfahren läuft vor dem Erfurter Landgericht. Auf der Anklagebank sitzt Andreas B. Der 62-Jährige soll sich der Bestechung schuldig gemacht. Wie? Indem er für seine Firma Schecks an Schulfördervereine übergab, damit die im Gegenzug nicht nur die Schulbücher, die aus der Staatskasse finanziert werden, bei ihm bestellen sondern auch die sogenannten Kaufexemplare – also jene, die die Eltern der Schulkinder finanzieren müssen – zu ihm steuern. Die Verhandlung gegen einen zweiten Beschuldigten ist bisher nicht terminiert.

Vor der 8. Strafkammer erscheint am Mittwoch ein langjähriger Gymnasial-Direktor aus Erfurt. Der Zeuge räumt ein: „Irgendwann kam ein Mitarbeiter und hat gesagt, er habe da etwas für mich.“ Es war ein Scheck – nicht nur einmal habe es eine Zuwendung gegeben, um Bücher für die Schule anzuschaffen. Aber an Bedingungen sei diese nie geknüpft gewesen. „Ich habe in meinem Leben noch keine ‘Wenn-dann-Geschäfte’ gemacht“, versichert er. Gegen ihn ist ebenfalls in dem Komplex ermittelt, das Verfahren aber eingestellt worden.

Er schildert lebhaft, wie die Schulbuchbestellung in den 1990er-Jahren in Gang gebracht werden musste. Die lokalen Händler seien keine Hilfe gewesen. „Wenn man dort vorgesprochen hat, dann haben die so gemacht“, sagt er und hebt die Hände. Da sei der Händler aus Rheinland-Pfalz gerade recht gekommen. Auch mit den Nachfolgern sei das Geschäft gut gelaufen. Irgendwann habe man als Service für die Eltern den Schulbuchzettel für die Kaufexemplare entwickelt. Offiziell werden die vom Förderverein bestellt. Dass das strafbar sein könnte, wenn dann eine Gegenleistung fließt? Der Zeuge gibt sich naiv: „Die Beteiligung von Wirtschaft an Schule war für mich etwas Tolles.“ Dass man das anders sehen könne, habe er erst erfahren, als Oberstaatsanwalt Becker vor einigen Jahren die Schulleiter informiert habe – kurz vorher waren die Ermittlungen eingeleitet worden. Der Prozess wird am 31. Januar fortgesetzt.