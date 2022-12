Schwere Brandstiftung aus Wut: 36-Jähriger zu Freiheitsstrafe verurteilt

Gera. Die Feuerwehren mussten zu einem brennenden Mehrfamilienhaus ausrücken. Das hat nun Folgen für den Täter.

Nach einer schweren Brandstiftung in Kraftsdorf (Landkreis Greiz) hat das Schöffengericht des Amtsgerichtes Gera den Täter zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in der Entziehungsanstalt an.

Der 36-Jährige hatte im Prozess eingeräumt, in dem Mehrfamilienhaus zunächst randaliert zu haben. Anschließend hatte er die zerstörten Möbel auf die Terrasse getragen und angezündet. Das führte zu einem Hausbrand mit einem Schaden von über 100.000 Euro. Die Feuerwehren mussten deshalb am 30. Mai in den frühen Morgen­stunden ausrücken.

Möbel zerstört und auf Terrasse angezündet

Die Polizei griff den Angeklagten auf. Der berichtete, dass er entführt worden sei, und stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Jetzt sagt er, verschiedene Schnäpse vor der Tat getrunken zu haben. Die Entführung habe er sich nur ausgedacht. Er sei wütend gewesen, weil sein Kumpel wegen eines Drogendelikts von der Polizei verhaftet worden sei. Deshalb habe er die Möbel in dessen Wohnung zerstört. Da kein anderer im Haus war, komme nur er für die Brandstiftung in Betracht.

Ein Sachverständiger schätzte ein, dass der Angeklagte bei der Brandstiftung in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war, diese aber nicht aufgehoben war. Er empfahl die erneute Unterbringung in der Entziehungsanstalt mit dem besonderen Fokus darauf, die Kontrolle in kritischen Situationen zu trainieren. Das Gericht folgte der Einschätzung und nahm eine verminderte Schulfähigkeit an.

Urteil gegen Angeklagten wird sofort rechtskräftig

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten die gleichen Strafen beantragt. Beide erklärten, nach dem Urteilsspruch auf Rechtsmittel zu verzichten.

Warum ein Drogenhändler in Gera mit einer Verwarnung vor Gericht davonkommt

Kuchen mit Schlaftabletten präpariert: Sollte ein Ehemann sterben?