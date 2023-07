Prozess am Landgericht Gera: Der jüngere Angeklagte mit seinem Verteidiger Stephan Rittler.

Schwerer Raub in Gera-Lusan: Opfer recherchiert selbst bei Facebook und irrt sich

Gera. „Ich breche mir lieber freiwillig das Bein, als vor Gericht auszusagen.“ Diesen Satz hat ein Geschädigter in Gera gesagt – und dann doch im Gerichtssaal gesprochen.

Im Verfahren wegen besonders schweren Raubes in Gera-Lusan hat am Mittwoch das Opfer ausgesagt, aber nur mit großem Widerwillen. Das Landgericht Gera soll in dem Prozess klären, ob zwei Angeklagte im Januar 2020 die Tat begangen haben.

Nach einem Polizeibesuch überredete der Sozialpsychiatrische Dienst den Geschädigten, mit ins Gericht zu kommen. Die erste Strafkammer entschied, dass die Angeklagten zeitweise den Saal verlassen, um eine reguläre Aussage zu ermöglichen.

Opfer entlastet den Hauptangeklagten

Der Geschädigte entlastete den Hauptangeklagten, der ihn geschlagen, getreten und mit dem Messer an der Halsschlagader bedroht haben soll. Er habe nach dem Vorfall in seiner eigenen Wohnung selbst bei Facebook und Instagram recherchiert und nach Männern mit einem tätowierten Hals gesucht. Da sei er auf den heute 39 Jahre alten Geraer gekommen. „Es tut mir leid, das war falsch“, sagte der Krankenpfleger. Ein Geraer Gastronom legte Bilder vor und bestätigte, dass der Angeklagte zur Tatzeit an einer nachgeholten Weihnachtsfeier teilgenommen hatte.

Der zweite Angeklagte sei aber mit in seiner Wohnung gewesen, sagt der Geschädigte. Ihm habe er 40 Euro geschuldet, die er zurückgeben wollte. Als der Täter losgeschlagen habe, sei der Angeklagte rausgerannt. Nach dem Vorfall habe er sein Handy vermisst, das er aber nach drei Tagen über einen Kumpel zurückerhalten habe. Schon damals sagte der Angeklagte bei der Polizei aus, dass er Angst habe. „Ich breche mir lieber freiwillig das Bein, als vor Gericht auszusagen.“

Für einen Angeklagten gibt es eine klare Tendenz

Die erste Strafkammer muss nach der nun doch erfolgten Aussage den Fall nun bewerten. Beim älteren Angeklagten ist ein Freispruch wahrscheinlich. Der jüngere Angeklagte schwieg im Prozess bislang.

