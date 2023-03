Serientäter aus Saale-Orla-Kreis: Muss er dauerhaft hinter Gittern bleiben?

Gera. Ein 25-Jähriger hat regelmäßig andere Menschen traktiert. Zu diesem Ergebnis kommt das psychiatrische Gutachten.

Ein Gutachter empfiehlt im Sicherungsverfahren am Landgericht Gera, einen 25-Jährigen aus Pößneck dauerhaft in die forensische Psychiatrie einzuweisen. Der Beschuldigte leidet unter einer Schizophrenie und hatte Straftaten im Saale-Orla-Kreis verübt.

Der schwerwiegendste Vorfall hatte sich am 22. April 2022 ereignet. Die Stiefmutter des Beschuldigten lag mit ihrer achtjährigen Tochter im Kinderzimmer, als er die Frau mit dem angespitzten Holz attackiert hat. Sie trug Stiche in Hand, Fuß und Bauch davon. Seine Schwester blieb bei dem Angriff unverletzt. Zur Last gelegt wird ihm unter anderem auch, mit dem Fuß nach einem fahrenden Moped getreten oder eine Schülerin in Pößneck unvermittelt mit einer weißen, klebrigen Flüssigkeit übergossen zu haben.

Sachverständiger sieht die Gefahr weiterer schwerer Straftaten

Laut Gutachten war seine Steuerungsfähigkeit zumindest erheblich vermindert oder bei der Attacke auf seine Stiefmutter voll aufgehoben. Von einer Freilassung aus der forensischen Psychiatrie, wo der Beschuldigte vorläufig untergebracht ist, rät der Sachverständige ab. Es drohe die Gefahr weiterer Taten.

Der Beschuldigte mit seiner Verteidigerin Elisabeth Neubert. Foto: Tino Zippel

Der Beschuldigte selbst verlas Aufzeichnungen, die schon fast an ein Plädoyer erinnerten. „Bitte sehen Sie von einer Unterbringung ab. Ich schwöre, keine neuen Straftaten zu begehen“, sagte er. Er wolle wieder arbeiten gehen und seine Schulden begleichen.

Verfahren wegen eines Tatvorwurfes eingestellt

Die dritte Strafkammer unter Vorsitz von Heike Schwengber muss entscheiden, ob sie dem Gutachter folgt und den Beschuldigten dauerhaft unterbringt. Bei einem Delikt, dem Diebstahl eines Motorrades, war der Angeklagte schuldfähig. Im Hinblick auf die schwerer wiegenden anderen Vorwürfe stellte das Gericht dieses Verfahren jedoch ein.

