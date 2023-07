Thüringer Richter wehrt sich gegen Chefin: Wie viel Arsch muss ein Richter in der Hose haben?

Erfurt. Vor Gericht wird über vieles gestritten. Eine Auseinandersetzung zwischen einem Erfurter Richter und seiner Gerichtspräsidentin könnte das Zeug zur Posse haben, ginge es dabei nicht um ein ernstes Thema.

Für Außenstehende klingt die Geschichte, die letztlich vor dem Richterdienstgericht in Meiningen verhandelt wurde, nach einer Posse. Doch für den betroffenen Erfurter Richter B. (*), der sich – mit Erfolg – gegen telefonische Anmaßungen seiner Gerichtspräsidentin (*) wehrte, berührt sie ein bitterernstes Thema – nämlich die Unabhängigkeit der Justiz. Der Vorgang selbst stammt aus dem Jahr 2018 (!), gestritten wurde bis 2022. Berichtet hat darüber jetzt die Zeitschrift „Verdikt“, ein Blatt für Mitteilungen der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Verdi – Überschrift: „Zum Fremdschämen“.

Telefonat mit zweifelhaften Äußerungen

Im Kern geht es um Folgendes: Besagter Richter B., im Streitfall der Kläger, arbeitet am Landgericht (LG) in Erfurt. Weil er im Laufe eines zunächst beim ihm anhängigen Baurechtsverfahrens zur Einschätzung gelangt war, es könne sich um die Sonderzuständigkeit der Bau-Kammer handeln, legte er die Akten besagter LG-Präsidentin als Vorsitzender eben dieser Kammer zur Prüfung für eine Übernahme vor. Was in einem Telefonat zwischen dem Richter und seiner Chefin gipfelte, in dem – wie es laut „Verdikt“-Bericht im Urteil des Dienstgerichtes zusammenfassend heißt – Letztere nicht nur Zweifel am richterlichen Selbstverständnis des Kollegen äußerte, sondern auch sagte, sie erwarte vom Kläger beziehungsweise „ihren Richtern“, dass sie, wenn sie schon einen Fehler machten, „den Arsch in der Hose haben, diesen Fehler auch selbst auszubügeln“. Kurz gesagt, er hätte selbst weiterverhandeln sollen, obwohl das Gesetz das nicht zulässt.

Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit

Dem so abgekanzelten Richter ging das zu weit. Er legte zunächst Widerspruch beim Thüringer Oberlandesgericht (OLG) in Jena ein. Und das nicht nur wegen der für eine Gerichtspräsidentin durchaus zweifelhaften Anspielung auf den Inhalt seiner Hose. Aus seiner Sicht, so sagt uns der Jurist jetzt im Gespräch, handelt es sich nicht nur um einen gravierenden, unzulässigen und rechtswidrigen Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit, sondern auch um eine versuchte Anstiftung zur Rechtsbeugung. Und die sei nun mal strafbar. Da es sich um einen Widerspruch in einer Verwaltungssache handelte, fungierte die OLG-Präsidentin als Dienstvorgesetzte der LG-Präsidentin. Recht gab ihm das OLG im Punkte der Attacke auf die richterliche Unabhängigkeit. Die konkreten Äußerungen im Telefonat wogen für die OLG-Präsidentin dagegen nicht so schwer.

Land muss Kosten des Verfahrens tragen

Wie es weiterging, beschreibt Gerichtspressesprecher und Präsidialrichter Florian Wilksch auf Nachfrage unserer Zeitung offiziell so: „Hiergegen erhob der Richter Klage zum Richterdienstgericht in Meiningen, welches der Klage stattgegeben hat. Beteiligte des Verfahrens waren dabei der Richter am Landgericht und der Freistaat Thüringen als Beklagter. Nur dieser ist parteifähig und wurde im Verfahren durch die Präsidentin des Thüringer Oberlandesgerichts vertreten.“ Laut „Verdikt“-Bericht bekam der Richter hinsichtlich des Angriffes auf seine richterliche Unabhängigkeit recht. Dies könne durchaus auch als Hinwirken der Präsidentin auf ein bestimmtes Entscheidungsverhalten in zukünftigen vergleichbaren Situationen aufgefasst werden.

Den unterlegenen Freistaat kommt das lockere Mundwerk der Landgerichtspräsidentin zu stehen: Nach der Gerichtsentscheidung zu Gunsten des Klägers muss das Land die Kosten des Verfahrens tragen.

Ehemaliger Gerichtspräsident sieht Anlass zum Fremdschämen

Kreise zieht der Fall inzwischen auch in einschlägigen Foren wie „Juris“, „Openjur“ oder „Justiz Thüringen“. In einem Kommentar für „Verdikt“ sieht der ehemalige Präsident des Landgerichts Lübeck, Hans Böttcher im Vorgang einen Anlass zum Fremdschämen. Dass die Präsidentin den Kläger und „ihre Richter“ dazu anhalten wollte, sehenden Auges gegen zwingende Zuständigkeitsbestimmungen zu verstoßen, grenze für ihn schon an Anstiftung zur Rechtsbeugung, so Böttcher.

Besagte Präsidentin wurde dieser Tage feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Eine Entschuldigung durch die LG-Präsidentin sei ihm nicht bekannt, sagt Sprecher Wilksch. Das bestätigt auch Richter B.. Er verweist in diesem Zusammenhang auf das jüngst gestartete „Projekt Thüringen“, das im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne den Fokus auf Machtgelüste der AfD legt. Der Verfassungsblog stelle die Thüringer Justiz – zu Recht – in den Mittelpunkt, da staatliche Machtmittel, einmal in der Hand von autoritär-populistischen Parteien, genutzt werden könnten, um sich gegen juristische Rechenschaftsforderungen zu immunisieren und die Möglichkeit des Abgewähltwerdens unwahrscheinlicher zu machen.

(*) Namen sind der Redaktion bekannt.

Der Fall zum Nachlesen: https://oeffentliche-private-dienste.verdi.de/service/publikationen/verdikt/