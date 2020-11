Meiningen. Disziplinarkammer am Verwaltungsgericht Meiningen folgt nicht der Forderung des Wissenschaftsministeriums.

Ein Professor der Universität Erfurt bleibt im beamteten Dienstverhältnis, obwohl er vor gut einem Jahr einen Strafbefehl über 23.400 Euro erhalten hatte. Das Amtsgericht Erfurt sah den Vorwurf der Vorteilsnahme in zwei Fällen zusammen mit versuchter Nötigung in einem besonders schweren Fall als erwiesen an.