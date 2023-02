Unter Bewährung wieder erwischt: Drogendealer bekommt nicht seine Wunschstrafe

Gera. Ein Ostthüringer Drogendealer hat nicht damit gerechnet, dass die Polizei noch einen Joker im Ärmel hat.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung war der 45-Jährige noch cool geblieben und bestritt, Zugang zu weiteren Objekten in Altenburg zu haben. Doch die Polizei präsentierte ihm einen weiteren Durchsuchungsbeschluss – dort sollte der Einsatztrupp fündig werden.

Mit dem 45-Jährigen fuhr die Polizei im September 2022 zu einer Garage am Lerchenberg in Altenburg und schloss mit dem Schlüssel vom Bund des Tatverdächtigen auf, der lieber gleich im Polizeiwagen warten wollte. In der Garage fanden die Polizisten nicht nur eine Dose mit Crystal, sondern auch Utensilien für den Drogenhandel wie eine Feinwaage oder Tiefkühlbeutel.

Drogen im Genitalbereich versteckt

Auf dem Fund fußt die Anklage gegen den Altenburger, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt: Ihm wirft die Staatsanwaltschaft den Handel mit 311 Gramm Crystal vor. Bereits im April 2022 hatte er in seiner Wohnung 14,7 Gramm Crystal an einen Abnehmer verkauft. Der wurde wenige Minuten später erwischt – die Ware hatte er im Genitalbereich versteckt.

Beim Prozess am Landgericht Gera will der erheblich strafrechtlich vorbelastete Angeklagte ein Geständnis ablegen. Sein Verteidiger Andreas Wiese möchte vorab in einem Rechtsgespräch eine Zusage für eine Haftstrafe von maximal vier Jahren erreichen. Staatsanwältin Dana Pätzold sieht aber einen Rahmen zwischen fünfeinhalb Jahren und sechs Jahren und zwei Monaten als angemessen, zumal der Angeklagte unter zweifacher Bewährung stand. Auch die Vorsitzende Richterin Heike Schwengber sieht nach aktuellem Verfahrensstand keine Freiheitsstrafe unter fünf Jahren als möglich an. Die Vollstreckung der Bewährungsstrafen droht ihm nun ebenfalls. Eine Absprache kommt unter den Umständen nicht zustande.

Einweisung in die Entziehungsanstalt als Option

Ein Gutachten schätzt ein, dass eine Einweisung in die Entziehungsanstalt empfehlenswert ist. Bei einer erfolgreichen Teilnahme kann eine schnellere Entlassung auf freien Fuß erfolgen. Therapiewillig sei sein Mandant jedenfalls, so Verteidiger Wiese. Vier weitere Verhandlungstage sind angesetzt.

Verräterische Spuren am Kondom: Ostthüringer muss wegen sexuellen Missbrauchs in Haft