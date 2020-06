In Meiningen beginnt der Prozess gegen einen 25-Jährigen, der sein Baby missbraucht haben soll. (Symbolbild)

Vater soll Säugling missbraucht haben - Prozess beginnt am Donnerstag

Weil er seine nur wenige Wochen alte Tochter missbraucht und misshandelt haben soll, muss sich ein Mann ab Donnerstag vor dem Landgericht Meiningen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 25-Jährigen Misshandlung von Schutzbefohlenen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Demnach soll er Ende vergangenen Jahres das nur wenige Wochen alte Mädchen in seiner Wohnung in Steinbach-Hallenberg so schwer misshandelt haben, dass der rechte Unterarm des Säuglings brach.

Zudem soll er sich zwei Mal sexuell an dem Kind vergangen haben.