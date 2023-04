Verfahren gegen 13-jährigen Straßenbahn-Surfer aus Jena eröffnet

Jena. Die Aktion in Jena sorgte bei Facebook für Wirbel: Zwei Jungs fuhren auf der Stoßstange einer Straßenbahn mit. Nun ist das Verfahren gegen einen 13-Jährigen eröffnet worden.

Bisher habe die Polizei nur einen der Jungen ermitteln können, die am Freitag, 14. April, gemeinsam in Lobeda-West auf der hinteren Stoßstange einer Straßenbahn mitgefahren waren. Bei dem Jungen handelt es sich um einen 13-Jährigen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Es sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet worden, welches in der Jugendstation Jena bearbeitet werde, so Polizeisprecher Daniel Müller.

In Jena habe es in den vergangenen Jahren nur wenige solcher gefährlichen Aktionen gegeben, teilt Nahverkehrssprecherin Anja Tautenhahn mit. „Die Straßenbahnen können bis zu 60 Kilometer pro Stunde fahren. In dem Abschnitt, in dem sich der Vorfall ereignete, kann teilweise bis zu 40 Stundenkilometer gefahren werden.“ Die Beschleunigung sei abhängig vom individuellen Fahrverhalten des Fahrers und der vorherrschenden Verkehrssituation.

Das Foto zweier Kinder, die hinten auf die Straßenbahn gesetzt hatten, war am Freitag in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Rund um Jena“ gepostet worden. Dass es nicht die beste Idee sei, solche Fotos ohne Genehmigung der abgebildeten Personen zu veröffentlichen, kann die stellvertretende Thüringer Datenschutzbeauftragte, Sabine Pöllmann, unterstreichen. Ob allerdings ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz vorliege, könne sie pauschal nicht beantworten. Dies werde von Fall zu Fall geprüft. Wer seine Persönlichkeitsrechte verletzt sehe, könne zivilrechtlich gegen solch eine Veröffentlichung vorgehen oder beim Thüringer Beauftragten für Datenschutz Beschwerde einlegen, so Pöllmann. Gegebenenfalls werde dann die Löschung gefordert und je nach Schwere des Verstoßes ein Bußgeld auferlegt.

Das Foto der beiden „Straßenbahn-Surfer“ wurde mittlerweile aus der Facebook-Gruppe entfernt.

