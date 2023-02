Verräterische Spuren an Kondom: Ostthüringer muss wegen sexuellen Missbrauchs in Haft

Gera. Ein Angeklagter hoffte darauf, dass der Bundesgerichtshof das Urteil aus Gera aufhebt: Was er seiner Stieftochter angetan hat.

Ein Mann aus dem Altenburger Land muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil des Landgerichtes Gera, das im November 2021 gefallen war.

Die neunte Strafkammer unter Vorsitz von Harald Tscherner hatte den Angeklagten wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Nach den Urteilsfeststellungen kam es in zwei Fällen zu vaginalem Geschlechtsverkehr des Angeklagten mit seiner Stieftochter, jeweils unter Verwendung eines Kondoms.

Spezialuntersuchung der Kondome bringt Gewissheit

Da die Geschädigte in der Hauptverhandlung nicht ausgesagt hatte, wies das Gericht die Tat vor allem durch DNA-Analysen von Spuren an sichergestellten Kondomen nach. Diese hatte die Polizei bei der Durchsuchung der Mülltonne der Familie gefunden. Im Kondom waren innen die Genspuren des Angeklagten zu finden, an der Außenseite jene der Schülerin. In einem Spezialgutachten ließ die neunte Strafkammer unter Vorsitz von Harald Tscherner noch untersuchen, aus welcher Körperflüssigkeit das Sekret stammte. Das Ergebnis war, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Vaginalsekret handelte.

Gegenüber Dritten hatte sich das Mädchen anvertraut – so wurde der leibliche Vater und dessen Lebensgefährtin gehört. Die Verteidiger Carsten Löffler und Thomas Teige hatten im Prozess einen Befangenheitsantrag gegen die Kammer gestellt, der aber abgelehnt worden war.

Bundesgerichtshof verwirft Revision des Angeklagten

Wie der Bundesgerichtshof mitteilt, habe der zuständige zweite Strafsenat die auf mehrere Verfahrensrügen und die Sachbeschwerde gestützte Revision des Angeklagten verworfen, „da die durch das Rechtsmittel veranlasste Überprüfung des Urteils keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil ergeben hat“. Er muss nun die Haftstrafe antreten.

