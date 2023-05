Wertpapierdepot aus der täglichen Ansicht verbannen

Heilbronn (dpa/tmn) Der Wert eines Aktiendepots ist in der Regel von einem auf den anderen Moment liquidierbar. Für den langfristigen Vermögensaufbau ist das allerdings Gift. So bleibt das Kapital eher unangetastet.

Breit gestreute Wertpapiere können für den Vermögensaufbau eine gut geeignete Anlageform sein. Voraussetzung ist aber ein langer Anlagehorizont, teilt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher (GVI) mit. Nur dann kann das Depot bei moderatem Risiko Rendite abwerfen.

Die Erfahrung zeige allerdings, dass insbesondere Fondssparpläne, die bei der Hausbank abgeschlossen werden, in der Praxis häufig nicht lange durchgehalten werden oder bei kurzfristigem Geldbedarf wieder „geplündert“ werden, so der GVI-Präsident Siegfried Karle. Das könne unter anderem daran liegen, dass Bankkunden sich in der Online-Kontenübersicht auch das Wertpapierdepot anzeigen lassen. So ist die Depotentwicklung immer im Blick. Sinkt der Depotwert, kann das zu kurzfristigen Panikverkäufen führen.

Darum kann es sinnvoll sein, das Wertpapierdepot in der Kontenansicht auszublenden. Denn was nicht im Blick ist, wird im Zweifel auch nicht vorschnell angetastet. Alternativ kann das Depot laut GVI auch separat geführt werden - bei einer anderen Bank, einem Broker oder einer Versicherung.