Zugunfall bei Stadtroda: Bahn blitzt mit Schadenersatzklage ab

Das Landgericht Gera hat eine Klage der Deutschen Bahn Netze AG gegen die Ruttersdorfer Waldgenossenschaft Engere zurückgewiesen. Wie Pressesprecherin Simone Illian auf Nachfrage sagte, liege aus Sicht des Gerichtes kein Verstoß der Waldeigentümer gegen die Verkehrssicherungspflicht vor.

Die Bahntochter hatte die Waldgenossenschaft vor Gericht auf Schadenersatz in Höhe von 169.000 Euro verklagt, weil nach Darstellung des Unternehmens ein der Genossenschaft gehörender Weg nicht ordnungsgemäß instand gehalten worden war.

Nach einem Starkregenereignis waren Teile des Weges am 19. Mai 2017 in den Abendstunden im Zeitzgrund bei Stadtroda als Schlammlawine auf die Gleisanlagen gerutscht, ein Regionalzug fuhr in die Geröllmassen und sprang aus den Schienen. Bei dem Unglück wurden auch Zuginsassen verletzt. Wie durch ein Wunder trug ein entgegenkommender Zug an der Unglücksstelle keinerlei Schaden davon.

Bahn-Rechnung von 1,1 Millionen Euro an die Waldbesitzer

Neben der Klage auf Schadenersatz hatte die Bahn den Waldbesitzern auch eine Rechnung in Höhe von 1,1 Millionen Euro für die Instandsetzung der Triebwagen gestellt. Die Genossenschaft, der insgesamt 22 Mitglieder angehören und die 19,7 Hektar Wald – unter anderem auch im Zeitzgrund – ihr eigen nennen, kam dieser Forderung bislang nicht nach.

Beim ersten Gerichtstermin im Dezember 2019 hatte der von der Deutsche Bahn Netze AG beauftragte Rechtsanwalt Peter Schaffrath den Beklagten vorgeworfen, diese hätten den vor 30 Jahren aufgetragenen Schotter abgebaut und stattdessen Plaste, Bauschutt und andere Dinge auf den Weg aufgebracht. Man habe Bauschutt, Asbestteile und Reste von Plastiktüten gefunden, so Schaffrath. Als Beweis legte er dem Gericht entsprechende Fotos vor. Wäre der Weg ordentlich ausgebaut und mit einer Schwarzdecke versehen gewesen, hätte es nie zu einer Unterspülung und in der Folge zu der Schlammlawine kommen können, lautete seine Anklage.

Deutsche Bahn kann in Berufung gehen

Die Genossenschaft verwies ihrerseits darauf, dass der Weg noch zu DDR-Zeiten von der damaligen Reichsbahn angelegt worden sei, weil die sogenannte Schwarze Brücke in Zeitzgrund zurückgebaut werden musste. Nach der Wende habe den geschotterten Weg, der ins Niemandsland führte, keinen mehr interessiert, sprich, niemand habe einen Grund gehabt, sich an dem Weg schaffen zu machen.

Gerichtssprecherin Illian sagte, es sei zwar richtig, dass Grundstückseigentümer dafür Sorge zu tragen hätten, dass von ihrem Eigentum keine Gefahr für Dritte ausgeht. Allerdings sei diese Pflicht nicht grenzenlos. Das Gericht sei zu der Auffassung gelangt, dass mit einem solchen Starkregen-Ereignis keiner habe rechnen können. „Man kann ja auch nicht jeden Waldweg pflastern.“

Die Urteilsverkündigung wird nun den beiden Parteien schriftlich zugestellt. Sobald die Betroffenen die Unterlagen auf dem Tisch liegen haben, hat die Deutsche Bahn Netze AG innerhalb einer vierwöchigen Frist die Möglichkeit, gegen das Urteil des Landgerichts Gera vor dem zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Berufung einzulegen.

