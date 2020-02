Zwei Jahre nach dem Nazi-Überfall ist noch kein Prozess in Sicht

Fast zwei Jahre nach einem brutalen Angriff auf zwei Fotografen scheint ein Prozess weiter entfernt denn je. Dabei hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen längst Anklage erhoben. Die liegt fast ein Jahr zurück – am Landgericht wird aber weiterhin keine Entscheidung über die Zulassung getroffen. Rückblick: Im April 2018 fertigen zwei Fotografen Bilder vom Haus und dem Anwesen des Thüringer NPD-Kaders Torsten Heise an. Heise gilt in Thüringen und darüber hinaus als einer der führenden Köpfe. Verbindungen gibt es auch zur gerade erst verbotenen Gruppe „Combat 18“, wie das Rechercheportal Exif schon vor einem Jahr aufgedeckt hat.

Er bewohnt seit zwei Jahrzehnten ein Gutshaus in Fretterode im Landkreis Eichsfeld. Dorthin hatte es ihn aus dem benachbarten Niedersachsen verschlagen. Regelmäßig führt Heise auf seinem Anwesen Treffen durch. Gäste aus der rechtsextremen Szenen sollen bei ihm ein und aus gehen. Die beiden Fotografen aus Niedersachsen werden an dem Aprilabend in Fretterode plötzlich bedroht. Zwei Männer stürmen aus dem Haus, verfolgen sie. Nach einer Jagd im Auto durch die Region landet das Fahrzeug der Fotografen im Straßengraben. Die Gewalttäter stürmen offenbar auf das Auto zu, schlagen die Scheiben ein. Ein Fotograf wird mit einem Messer attackiert, dabei verletzt. Die Kamera-Ausrüstung wird geraubt.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt monatelang, muss sich wegen der schleppenden Arbeit Kritik gefallen lassen – die Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner aus Thüringen wirft der Behörde damals vor, eine Täter-Opfer-Umkehrung zu betreiben, als diese verkündet, dass die von den Opfern übergebenen Fotos erst ob möglicher Manipulation überprüft werden müssten. Im Februar 2019 kommt es dennoch zur Anklage. Mittlerweile sind sich die Ermittler sicher, dass „schwerer Raub und Körperverletzung“ den beiden Tatverdächtigen vorgeworfen werden kann. Die Arbeit einer Sonderermittlergruppe beim Landeskriminalamt scheint da beendet.

Es fehlt ein vorsitzender Richter für den Prozess

Die Anklageschrift wird in diesen Tagen ein Jahr alt. Eine Entscheidung, ob sie überhaupt zugelassen wird, steht noch aus. Beim Landgericht Mühlhausen gibt man sich ob jedweder Nachfrage zugeknöpft. Im Juni 2019 hieß es ohne Begründung, dass es noch keinen Termin für die Verhandlung gebe. Aus Justizkreisen hatte unsere Zeitung damals erfahren, dass längst klar war, dass 2019 nicht mehr verhandelt wird, weil der Vorsitzende Richter der verhandelnden 3. Strafkammer, die sich um erstinstanzliche Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende kümmert, Ende 2019 in den Ruhestand gegangen ist. Im November bestätigte dann eine Gerichtssprecherin diese Informationen unserer Zeitung.

Aus dem Haus von NPD-Kader Thorsten Heise kamen im April 2018 zwei Männer, die Journalisten beraubt und verletzt haben sollen. Foto: Foto: Fabian Klaus

Schon seit Oktober 2019 ist die Stelle des Vorsitzenden verwaist. Das Besetzungsverfahren, hieß es im November, werde betrieben. Mehr erfährt man dazu üblicherweise aus dem Landgericht nicht. Aus dem Thüringer Justizministerium, in dem sehr wahrscheinlich heute der Minister Dieter Lauinger (Grüne) seinen letzten Arbeitstag hat, ist auf Anfrage zu hören, dass das Besetzungsverfahren läuft. Im September des vergangenen Jahres sei die Stelle eines „Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht Mühlhausen“ ausgeschrieben worden – und eben keine Beförderungsstelle speziell für die 3. Strafkammer. Die Geschäftsverteilung allerdings obliege dem Präsidium des Landgerichts, das darüber „in richterlicher Unabhängigkeit“ entscheide. Ebenso, wie über die Organisation von Verfahren. Inhaltlich lässt sich der Ministeriumssprecher auf Anfrage nicht zu dem politisch brisanten Verfahren ein, macht aber deutlich, dass der „vormalige Vorsitzende bis zum Antritt seines Resturlaubs am 18. Oktober 2019 sowohl Verfahren der 3. Kammer als auch der 5. Kammer behandelt“ habe. Die politische Brisanz des anhängigen Verfahrens hat dabei, das wird immer deutlicher, keine Rolle gespielt.

Die Beschuldigten sind auf freiem Fuß

Die beiden Angeschuldigten sind in der rechtsextremen Szene tief verwurzelt – und befinden sich trotz der schweren Vorwürfe weiterhin auf freiem Fuß. „Die Wohnanschriften sind bekannt“, teilt eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit. Ob damit beim Angeklagten H., Sohn von NPD-Kader Torsten Heise, die Fretteröder Adresse gemeint ist oder doch eher die in der Schweiz, wo er sich zu einer Ausbildung aufhalten soll, dazu macht die Sprecherin keine Angaben. Der zweite Beschuldigte, Gianluca B., gilt als Ziehsohn von Heise und bewegt sich stets in dessen Umfeld. Beispielsweise beim Schild-&-Schwert-Festival im sächsischen Ostritz, wo er – auch Ironie bringt die Geschichte darin mit – als Verantwortlicher für die vor Ort eingesetzten Medienvertreter eingesetzt worden sein soll.