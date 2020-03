In Höhe der Abschlussstelle Ronneburg in Richtung Frankfurt am Main wird gerade die alte Betonfahrbahn geschreddert.

Ronneburg. In den kommenden Monaten müssen Nutzer der Anschlussstelle Ronneburg längere Wege in Kauf nehmen: Das ist die Umleitungsempfehlung des Landes.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanierung der A4 in Ostthüringen: Nächster Bauabschnitt begonnen

Die Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 4 in Ostthüringen gehen in eine neue Phase. Wie das Landesamt für Bau und Verkehr informiert, ist nun die Anschlussstelle Ronneburg in Richtung Frankfurt am Main gesperrt. Autofahrer müssen einen Umweg in Kauf nehmen.

Geduld wegen Tempo 60 gefragt Die Umleitung beim Auffahren führt zunächst auf die Autobahn in Richtung Dresden bis zur Anschlussstelle Schmölln und dann wieder zurück in Richtung Frankfurt. Wer aus Richtung Dresden kommt, soll die Abfahrt Gera-Leumnitz nutzen. Geduld brauchen die Autofahrer in der fast acht Kilometer langen Baustelle, in der nur Tempo 60 erlaubt ist. Es stehen pro Richtung nur zwei schmale Spuren bereit. Die Verkehrsführung reicht von der Anschlussstelle Ronneburg bis zum Geraer Kreuz. Auf der Autobahn wird die vorhandene Betonfahrbahn komplett abgetragen und durch eine neue ersetzt. Hintergrund ist, dass die Fahrbahn eine zunehmende Schädigung der Betondeckschicht infolge der Alkali-Kieselsäure-Reaktion aufweist. Jene Reaktion tritt auf, wenn der Beton Kies mit zu vielen löslichen Kieselsäuren enthält, und führt zu erheblichen Fahrbahnschäden. Kosten der Sanierung belaufen sich auf 13,5 Millionen Euro Teilweise waren die Platten durchgebrochen oder Ecken und Kanten abgesprungen. Bei der Sanierung wird die Fahrbahn bis in eine Tiefe von 30 Zentimetern aufgebrochen und ausgebaut. Erneuert werden auch die Entwässerungs­einrichtungen und die Leitplanken. Das Landesamt gibt die Kosten mit 13,5 Millionen Euro an. Die Sanierung soll bis Oktober dauern. Die Richtungsfahrbahn Dresden war in diesem Bereich im vergangenen Jahr saniert worden. Es zeigen sich aber bereits neue Fahrbahnschäden, so dass auch auf dieser Strecke noch Nacharbeiten anstehen. Laut Thüringer Infrastrukturministerium muss der Auftragnehmer die Kosten für die Nacharbeiten tragen. Wegen der Fahrbahnschäden ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auch auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert worden.