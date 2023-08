Stadtführung in Eisenberg: Wo der Mohr noch immer im Wappen thront

Erfurt. Eisenberg kennen viele vor allem als Autobahnabfahrt an der A 9. Wer wissen will, warum sich ein Besuch im 20.000-Seelen-Ort lohnt und warum ein Mohr im Stadtwappen keine Gering- sondern Wertschätzung bedeutet, sollte sich einer Führung von Bea Müller anschließen.

Ihren Lieblingsort in Eisenberg? Natürlich hat sie einen, sagt die Eisenberger Stadtführerin Bea Müller. Und schon schwebt sie die Stufen hinab in den kleinen, gepflegten Küchengarten mit Pavillon, versteckt im Grund etwas abseits von Schloss Christiansburg. Kleine Schildchen auf den Beeten verweisen auf Silberwehrmut und Pfefferkraut. Die Tür zum Pavillion steht einladend offen.

Besucher sind im leichten Regen allerdings nicht zu sehen. Einen Garten habe es es hier schon im 17. Jahrhundert gegeben, auf Kräuter setzte man seit den 1960ern. Das von einem klassizistischen Säulengang umgebene „Teehäuschen“, wie es die Eisenberger nennen, diente seit den 1930ern als kleines Schlosskaffee. In den letzten Jahren wurde die Anlage piekfein saniert. Ginge es nach der Stadtführerin, dann fänden hier schon bald Lesungen, Konzerte oder auch Kräuterführungen statt. Sie habe da schon die eine oder andere Idee im Kopf und Mitstreiter im Blick.

Stadtschwärmerin, Glücklichmacherin, Nachtwächterin

Ein Lieblingsort von Bea Müller ist auch die Lindengasse. Foto: Hanno Müller

Natürlich hat sie das. So, wie sie eben auch nicht nur einen Lieblingsort hat. Zu vieles gebe es zu entdecken, sagt sie. Ihre Führungen durch das über 800 Jahre alte Ostthüringer Städtchen beschreibt sie als Kessel Buntes, den Gang durch kleine Gässchen wie die gepflasterte Lindengasse mit ihren Fachwerkhäusern und über den Markt als Blutdrucksenker, sich selbst als überzeugte Stadtschwärmerin und überzeugende Glücklichmacherin.

Und dann ist da noch die Nachtwächterin, die Nachtschwärmern von einer 400 Jahre alten Apotheke (die 1615 gegründete ehemalige Hof- und Stadtapotheke ist die älteste Apotheke im Saale-Holzland-Kreis), einem seltenen Dreigestirn oder der geheimnisvollen Maskengräfin zu erzählen weiß.

Jeder Eisenberger kennt die Mohrensage

Jeder Eisenberger kennt die Mohrensage. Foto: Hanno Müller

Für viele, die vom Westen auf der A4 in Richtung Osten reisen, biegt Thüringen am Hermsdorfer Kreuz nach Süden oder Norden ab. Ein kapitaler Fehler, sagt Bea Müller, sie ahnten ja nicht einmal, was sie verpassen. Da steht sie bereits vor der großen Giebelwand mit dem riesigen, in leuchtenden Farben dargestellten und von einem Mohrenkopf mit Augenbinde gekrönten Stadtwappen.

Nein, ihren Mohren lassen sich die Eisenberger mehrheitlich trotz aller politischen Korrektheit ganz sicher nicht nehmen, sagt die Stadtführerin. „Wir kennen das nicht als Schimpfwort“, sagt sie. Kein Eisenberger, der nicht die Mohrensage kenne. Ein ob seiner Treue am Eisenberger Hofe hoch geschätzter Diener aus dem Mohrenlande war einst in Verdacht geraten, eine wertvolle Kette gestohlen zu haben. Schon drohte ihm, die Binde bereits vor den Augen, die Enthauptung, als das kostbare Kleinod wieder auftauchte.

Dem Mohren brachte es die Freiheit, der Stadt unter anderem einen Brunnen und den Mohrenkopf als Wahrzeichen. Nicht als Gering- sondern als Wertschätzung für den Zugereisten. „Wir kennen das Wort Mohr hier nicht als Schimpfwort“, sagt Bea Müller. Nicht zuletzt sei seinerzeit wertvolles Wissen aus Medizin und Wissenschaft aus dem Süden nach Mitteleuropa gebracht worden.

Jede Zeit hinterließ spannende Spuren

Zu den Lieblingsorten von Bea Müller gehört auch das Wirtshaus „Zur Butte. Foto: Hanno Müller

Sehenswürdigkeiten der Stadt, schwärmt Bea Müller. Nicht zu vergessen der Ernestiner Christian von Sachsen-Eisenberg (1653 bis 1707), fünftes Kind vom Gothaer Ernst I. „Der Fromme“, der hier im 17. Jahrhundert als einziger Herzog von Sachsen-Eisenberg residierte, das vorhandene Schloss umbauen und mit der Schlosskirche die vermutlich schönste Barockkapelle Thüringens neu errichten ließ. In seinen späteren Lebensjahren sei er Alchemist gewesen, der glaubte, mit Geistern in Verbindung zu stehen. Das Schloss ist heute ganz profan Verwaltungssitz des aus ehemals drei Landkreisen gebildeten Saale-Holzland-Kreises.

Entdeckung – Türklinke mit Bergmann. Foto: Hanno Müller

In der Schlosskirche gewährt Herzogin Christiana alias Bea Müller Touristen eine launige Audienz. Foto: Hanno Müller

Barock-Audienz mit Herzogin Christiana

Passend dazu wird schließlich aus der Stadtführerin Bea Müller die Herzogin Christiana (1679–1722), Tochter Christians und spätere von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Mit Perücke und barockem Outfit gewährt sie unter der üppig bemalten Kuppel der Stadtkirche einer Leipziger Touristengruppe eine launige Audienz. Es wird deklamiert, gesungen, getanzt und aus einem goldenen Märchenbuch gelesen – sage keiner, in Eisenberg gäbe es nichts zu erleben.