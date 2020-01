Thomas Gensicke: Die Greta-Gruppe ist klein, aber hoch aktiv

Was bewegt die junge Generation? Thomas Gensicke ist Sozialforscher und Autor von vier Shell-Studien. Vor seinem Auftritt vor 140 Fachleuten in Erfurt gibt er Auskunft über die heutige Jugend.

Was hat Sie bei der jüngsten Shell-Studie am meisten überrascht?

Dass trotz des Medienhypes seit dem Auftauchen von Greta bei der Jugend 2019 keine verstärkte Politisierung festzustellen war. Das gilt zumindest für die Masse; aber eine kleine hoch aktive Minderheit hat den Diskurs, unterstützt von den Medien und dem größeren Teil der Politik, übernommen. Dann fällt auf, dass trotz einer schon seit 2002 zu beobachtenden Linksverschiebung des politischen Horizontes der Jugendlichen der gleichlaufende Trend zur Normorientierung stabil ist: 2002 sahen sich erst 32 Prozent eher links, 2019 waren es 41 Prozent; bei Frauen waren es 44 Prozent und bei ostdeutschen Jugendlichen 45 Prozent. Offenbar kann auch linkes Gedankengut profitieren, wenn Jugendliche dazu neigen, ohne kritische Prüfung Ideen des aktuellen Zeitgeistes aufzunehmen. Dass kann aber auch in die andere Richtung gehen: 49 Prozent der Jugendlichen stimmen der aktuellen Shell-Jugendstudie zufolge deutlich zu, dass man heute „nichts Schlechtes über Ausländer sagen darf, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden“, nur 17 Prozent lehnen die Aussage deutlich ab.

Als wir im November 2015 über die Nähe der Jugend zur AfD sprachen, sagten Sie: „Man unterschätze nicht die Rolle junger Leute in der AfD“. Das hat sich bei den jüngsten Wahlen bestätigt. Was fasziniert die Jugend an der AfD?

Die 23 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ist für das, was man bundesweit über die Ansichten der Jungwähler weiß, ein hoher Anteil. Am stärksten war die AfD bei den 35- bis 44-Jährigen – mit 30 Prozent hier stärkste Partei. Das sind noch relativ junge Leute, und es ist jene Gruppe, die häufig kleinere Kinder im Haushalt hat. Wie diesen geht es auch bei den jungen Wählern weniger um Faszination, sondern um eine Mischung aus Protest, Unbehagen an der aktuellen Entwicklung, vor allem aber darum, wohin diese noch führen soll. Es ist zugleich die Suche nach einer Alternative zu den etablierten Parteien, den Parteien des Weiter-so der Groko oder des Noch-mehr-so, also Grüne und Linke, und länger schon zu einer SPD, die diesen verzweifelt hinterherläuft.

Mitte der Zehnerjahre zeichnete sich ein so nicht gekannter Stolz der deutschen Jugend auf ihr Land ab. Hat sich das bei den jetzt jungen Männern und Frauen manifestiert?

Wir haben zwar keine verlässlichen Daten, aber bei den Nachwachsenden ist der Stolz, der ja im Vergleich zu anderen Ländern auch eher verhalten war, wohl wieder geringer geworden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen sind von dem Versagen des Staates erschüttert, der seine Grenzen nicht schützen kann oder will, der es nicht im Griff zu haben scheint, zu kontrollieren, wer zu Recht hier sein darf oder nicht oder wer Sozialleistungen bezieht. Die anderen empören sich über den – durch laxes Verhalten von Politik und Behörden wenigstens nicht verhinderten – Betrug der Autoindustrie an den Kunden, über den Schaden an der Umwelt und der Gesundheit. Zwar denkt, wer der AfD zuneigt, eigentlich positiv über die deutsche Industrie, doch auch hier irritiert das Desaster, das auch eine Steilvorlage für den Intimfeind, die Grünen, ist. Abgesehen davon ist im Fußball wenig los, und man fragte sich, warum die Nationalmannschaft jetzt offiziell die „Die Mannschaft“ heißt...

Mit Blick auf die Werteorientierung der Jugendlichen und Heranwachsenden: Was ist ihnen generell wichtig?

Bei den Werten haben sich Orientierungen auf die Umwelt und die Gesundheit weiter verstärkt. Im Zweifel sind allerdings private Beziehungen, Freundschaft und Familie am wichtigsten. Der in einer inzwischen langen Konjunkturwelle gewachsene Wohlstand schlägt sich in einer höheren Genussorientierung nieder. Jenseits dieser sichtbareren Trends wächst – sozusagen in den Tiefen der Psychologie der jungen Leute – weiter die Normorientierung, wie ich das nenne. Kreativität und eigene Ideen werden weniger wichtig, die Akzeptanz von Regeln und Leistung werden wichtiger. Das ist allerdings eine längere, sozusagen schleichende Entwicklung. Pädagogen, die bei Jugendlichen darauf achten, ob sie ihren Werten entsprechen, bemerken die steigende Sensitivität für die Umwelt, solche dagegen, die eher auf das Besondere Jugendlicher achten, irritiert mehr die zunehmend konforme Mentalität. Die so genannten „sozialen“ Netzwerke, jetzt besonders Instagram, tragen dazu bei. Dabei geht es vor allem um möglichst viele Likes und Follower.

Vor ein paar Jahren war von der Generation R die Rede, das sollte für relaxed stehen. Sie haben lieber von den jungen Pragmatikern gesprochen. Lässt sich die aktuelle junge Generation auf einen Begriff bringen?

Die große Masse der Jugendlichen ist weiterhin pragmatisch, das sagt auch die aktuelle Shell-Jugendstudie. Sie meint zwar, die „Generation“ melde sich im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel jetzt – politisch – zu Wort, das betrifft aber eigentlich nur eine relativ kleine Gruppe. Sie stammt zum großen Teil aus der oberen Mittelschicht, vor allem aber aus der Oberschicht, die umfasst inzwischen immerhin 15 Prozent. Die Aktivisten haben die Sympathie der Leitmedien und ihrer Lehrer. Politiker und Prominente wollen von den oft hübschen Vorzeige-Jugendlichen profitieren, unter denen sich viele junge Frauen befinden. Die Ausnahme ist Greta, sie darf schon mal eher seltsam erscheinen, das verbürgt jedenfalls ihre Authentizität. Doch viele der Aktivisten jetten um die Welt, „Generation Greta“, eine Generation von Vielfliegern und digitalen Verbrauchern von Ressourcen. Nicht anders die Abgeordneten der Grünen, die als Vielflieger bekannt sind. Mit dem Kauf von CO 2 -Ablassscheinen soll das dann abgegolten sein. Die Reisebranche bietet heutzutage Kreuzfahrten extra für Jugendliche an, das sagt eigentlich alles.

Welchen Anforderungen sind die jungen Leute ausgesetzt?

Junge Leute stehen unter einem hohen Leistungsstress, von Relaxen kann da nur bedingt die Rede sein. Zu dem Stress in Schule, Ausbildung und Studium, oft auch am Nachmittag, kommt noch der digitale Stress. Zwar nutzen sie digitale Medien oft zur Erholung, zum Chillen und Relaxen, doch befriedigt das oft nicht und außerdem gibt es noch den Stress, sich dort möglichst perfekt zu präsentieren und Likes zu sammeln – zum Beispiel auf Instagram.

Am morgigen Freitag veranstalten die Evangelische Akademie Thüringen, das Bildungsministerium und der Landesjugendring Thüringen im Erfurter Augustinerkloster einen Fachtag, der bereits ausgebucht ist. Dabei wird es nach Gensickes Vortrag auch um die Ergebnisse des Thüringen Monitors mit Blick auf die Jugend im Land gehen.