Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz klettert wieder auf mehr als 250

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Thüringen wieder auf einen Wert von mehr als 250 geklettert. Der Wert, der angibt, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben, betrug am Montag 251,4, nachdem er am Sonntag bei 249 gelegen hatte, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Schwerpunkte im Freistaat waren weiter die Landkreise Altenburger Land und Hildburghausen mit Inzidenzen von 467,6 beziehungsweise 403,5.

Corona-Blog: Winterferien schon im Januar - Telefonische Vergabe von Impfterminen mit Panne gestartet

Vorgezogene Winterferien, 15-Kilometer-Regelung, Notbetreuung: Das steht im neuen Lockdown-Entwurf

Neu gemeldet wurden seit Sonntag 330 Infektionen, die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie stieg damit auf 44 691. Als bereits wieder genesen gelten 32 350 Menschen in Thüringen. Am oder mit dem Coronavirus starben seit Sonntag weitere 24 Menschen, insgesamt forderte die Pandemie seit März 1054 Todesopfer. Zu berücksichtigen ist bei allen angegeben Daten, dass es durch die Feiertage zu Abweichungen von den tatsächlichen Zahlen gekommen sein dürfte, weil weniger Tests gemacht wurden und die Gesundheitsämter nicht alle Daten gemeldet haben.

"Wir sind am Limit" - Oberhof wird abgeriegelt