Thüringer Sportvereine verlieren 16.500 Mitglieder

Die monatelange Aussetzung des Sportbetriebs während der Corona-Pandemie sorgt für einen Mitgliederschwund in den Vereinen des Freistaats. Eine erste Auswertung der übermittelten Daten an den Landessportbund Thüringen hat einen Rückgang von rund 16.500 Mitgliedern ergeben. Aktuell sind noch etwa 349.000 Thüringer in einem Sportverein organisiert, ein Jahr zuvor lag die Zahl bei 365.398 Mitgliedern. Dieser Rückgang entspricht einem Minus von 4,5 Prozent.

LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel hatte sogar mit einem Rückgang von rund zehn Prozent gerechnet. Dennoch verweist er auf die Auswirkungen: „Diese Zahlen schmerzen den Sport sehr. Die Kompensation durch Neueintritte beziehungsweise die Rückkehr wird einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Auch wenn die Zahlen noch nicht final sind, sei der Trend eindeutig.

Gesundheitliche Konsequenzen noch nicht absehbar

Die meisten Vereinsaustritte gab es im Bereich von 0 bis 18 Jahren sowie im Altersbereich von 27 bis 50 Jahren mit jeweils rund 5.500 Austritten. Zusammen ergibt dies einen Anteil von 68 Prozent am gesamten Mitgliederverlust. Diese Zahlen sind vor allem deshalb alarmierend, weil gerade bei Kindern und Jugendlichen die gesundheitlichen Konsequenzen der wochenlangen Inaktivität noch nicht absehbar sind. Fehlende regelmäßige Bewegung und die damit verbundene Prävention durch Angebote der Sportvereine spiegelt sich auch im Altersbereich der bis 70-Jährigen mit einem Verlust von 4.500 Mitgliedern wider.

Zugleich ist die Furcht groß, dass ein Verlust an Ehrenamtlichen droht, ihr Engagement verloren geht, sie nach einer längeren Pause vielleicht nicht wiederkommen. Das würde enorme Lücken und bleibende Schäden im organisierten Sport hinterlassen, sagt der LSB-Hauptgeschäftsführer.

Als positiv wird im Landessportbund gewertet, dass es nicht zum flächendeckenden Sterben der Vereine gekommen ist. 35 haben sich nach LSB-Angaben bisher abgemeldet. Eine endgültige Auswertung aller Daten ist ab 20. März zu erwarten.

Diese Vereine sind von hohem Mitgliederschwund betroffen

Nachfolgend die Thüringer Vereine, die laut LSB einen hohen Mitgliederschwund beklagen, der allerdings nicht nur auf Corona zurückzuführen ist. Gründe sind auch Beitragserhöhungen, weggebrochene Kooperationen mit Schulen oder sportlicher Verdruss.