Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trainer gibt wichtige Tipps: Das sollten Pedelec-Fahrer beachten

Pedelec-Fahren liegt im Trend. Damit unsere Leserinnen und Leser allzeit sicher unterwegs sind, veranstaltet der ADAC in einer Gemeinschaftsaktion ein Training. Vorab gibt der Fahrtrainer Cornelius Blanke wichtige Tipps im Umgang mit dem Pedelec.

Noch bis Sonntagabend um Mitternacht besteht die Chance, sich für die Teilnahme am Pedelec-Fahrtraining zu bewerben. Neun Plätze stehen im Kurs bereit, der am Freitag, 31. Juli, von 12 bis 15.30 Uhr im Thüringer ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Grammetal (Weimarer Land) stattfindet. Die Teilnehmer müssen ihr eigenes E-Bike mitbringen.

Check vor der Fahrt nötig

„Wir wollen theoretische Grundlagen vermitteln und vor allem die Fahrtechnik verbessern“, sagt Trainer Cornelius Blanke. Er hat bereits einige Tipps parat, die allen Pedelec-Fahrern helfen. Vor der Fahrt rät er dazu, die Schnellspanner der Felgen und des Sattels auf festen Sitz überprüfen. Zudem sollten sich Fahrer die folgenden Fragen stellen: Sind die Bremsen richtig eingestellt? Passen der Reifenluftdruck und die Kettenlänge? Rasten die Gänge knackig ein? Ist der Akku vollgeladen?

Richtige Kleidung und Ersatzteile mitnehmen

Zur Ausrüstung sollten ein auffälliger Fahrrad-Helm mit Luftdurchlässen und Insektengitter, Brille und Fahrradhandschuhe, leichtes, aber festes Schuhwerk und atmungsaktive Kleidung in gut sichtbarer Farbe gehören. „Auch ein Schloss, ein Ersatzschlauch, ausreichend Getränke und ein kleiner Imbiss gehören ins Gepäck“, sagt Blanke. Er rät zu einer guten Planung der Tour bezüglich Steigungen und Gefällen – trotz der Elektrounterstützung.

Rast planen: Kann in der Gaststätte der Akku geladen werden?

Auch in Sachen Einkehr empfiehlt er, sich vorab zu informieren: Bietet die Gaststätte eine sichere Abstellmöglichkeit für Räder und gegebenenfalls eine Ladesteckdose? Bei Fahrten in der Gruppe rät der Trainer dazu, versetzt zu fahren und genügend Abstand zum Vorausfahrenden zu halten.

Ein Pedelec mit eingelegtem Akku darf nicht in der prallen Sonne abgestellt werden. „Ich empfehle, Akku und gegebenenfalls Pedelec-Computer beim Parken vom Rad zu nehmen“, sagt Blanke. Das Pedelec selbst werde am besten mit sicherem Schloß am Rahmen an einem festen Gegenstand gesichert.