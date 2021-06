Unwetterartige Gewitter ziehen über Thüringen

Starke Regenfälle haben am Freitag in Zella-Mehlis (Lkr. Schmalkalden-Meiningen) für zahlreiche Überflutungen und gesorgt. Dutzende Keller liefen mit Wasser voll, darunter auch ein Outlet-Geschäft. Straßen sind an manchen Stellen überschwemmt. Die Feuerwehr ist seit Stunden mit zahlreichen Kräften im Einsatz und pumpt Wasser und Schlamm ab. Betroffen ist auch ein Sportgeschäft, dass nun geräumt werden muss.

Foto: News5 / Ittig / News5