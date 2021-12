Gefangen in Schnee und Eis

Im Gebirge eingeschlossen von Schnee und Eis am Heiligen Abend: Wie das für zwei Kinder endet, wird erzählt in „Bergkristall“.

Zwei Kinder im Schnee, der unerbittlich fällt, sie einhüllt, ihnen die Sicht nimmt, die Stille unerträglich werden lässt. Sie irren über Eisfelder im Gebirge, die sie an die Ränder des Gletschers bringen, wo es steil bergab geht in die Finsternis. Sie finden eine Felsenhöhle für die Nacht, von der sie nicht wissen, ob sie sie über­leben.

Diesen Horror kleidet Adalbert Stifter in derart unaufgeregte Worte, dass er sich nur langsam, aber sehr wirkungsvoll entfaltet. Das gelingt nicht über die Handlung. Stifter ist ein Meister des Details, der Beschreibung – viele nennen ihn langatmig und langweilig.

Man muss sich auf ihn einlassen, sich von jedem Wort mitnehmen lassen. Dann werden die Kälte spürbar und die Anstrengung, mit der der große Bruder an seine Substanz geht, damit die kleine Schwester überlebt und sich beide nicht der Verzweiflung überlassen. Die Leserin ist selbst mit oben auf dem Gletscher – aber auch unten im Dorf, in der Wärme der Stuben und im goldenen Glanz des Weihnachtsschmucks, in der jahreszeitlichen Behaglichkeit. Denn die Geschichte spielt am Heiligen Abend, und sie geht gut aus.

Adalbert Stifter: Bergkristall. dtv, 96 Seiten, 10.95 Euro Foto: dtv

Die Katastrophe, die das Verschwinden der Kinder bedeutet, bedeutet auch das Ende von Feindseligkeit und Distanz zwischen zwei Bergdörfern. Denn deren gegenseitige Abneigung hat das Unglück erst ausgelöst, waren doch die Kinder auf dem Rückweg von den Großeltern, die so wenig ins eine Dorf kommen wie die Eltern ins andere.

Adalbert Stifter, Österreichs wichtigster Dichter des Biedermeier, nimmt die Verhältnisse seiner Zeit unter die Lupe, prangert Standesdünkel und soziale Verhältnisse an, indem er den Alltag erzählt. Die religiösen Bezüge – die Geschichte spiegelt Karfreitag, Ostern und Pfingsten – sind heutzutage nicht mehr geläufig, die Kritik an der Ablehnung des Fremden und Neuen ist aktueller denn je.

Fürs (gemeinsame) Lesen im Advent ist der „Bergkristall“ von 1845 wie geschaffen, ebenso stimmungsvoll und berührend wie die zwei Jahre zuvor erschienene „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens.