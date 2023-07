Zauberhafter Abend über der Saale bei der Dornburger Schlössernacht

Erfurt. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Gäste der Dornburger Schlössernacht am 26. August 2023.

Musik, Artistik und Literatur: Am 26. August 2023, einem Samstag, findet die 10. Dornburger Schlössernacht auf dem „Balkon Thüringens“ über der Saale statt – ein überraschender Sommerabend voller faszinierender Darbietungen im Schlosspark und in den drei berühmten Schlössern. So beeindrucken geschickte Stelzen-Läufer die Gäste, wird Pantomime, Jazz, Harfe, Dudelsack und Gitarre geboten. Eine junge Band spielt die größten Hits des Ostens und weckt viele Erinnerungen an die Jugend der Zuhörer.

Zu den musikalischen Höhepunkten 2023 zählen Liedermacher Felix Meyer, Renaissance-Sängerin Sophie Klußmann und Solo-Gitarrist Falk Zenker – ebenso natürlich das beeindruckende Höhenfeuerwerk aus dem Saaletal zum Abschluss der Schlössernacht. Zuvor aber funkelt der Schlosspark im Schein Hunderter Laternen und lädt zum Flanieren von einem musikalischen Erlebnis zum nächsten ein – abwechslungsreich und sommerlich beschwingt. Gastronomische Angebote aus der Region und Thüringer Weine bieten sommerlichen Gaumengenuss.

Wir laden 25 Leser ein, mit jeweils einer Begleitung diesen zauberhaften Abend zu erleben. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Das Klub-Gewinnspiel finden Sie hier: www.thueringer-allgemeine.de/nacht www.otz.de/nacht www.tlz.de/nacht