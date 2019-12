Neue Preise für Stadtbusse

Mit dem neuen Jahr werden die Fahrpreise für Weimars Stadtbusse teils erheblich steigen. Betroffen davon sind vor allem Mehrfahrten- und Zeitkarten. Zur Begründung heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsverbundes Mittelthüringen: „Seit Jahren kämpfen die Angestellten, insbesondere die Fahrpersonale des ÖPNV, um den Wechsel zu einem öffentlichen Tarifvertrag. Der Stadtrat der Stadt Weimar hatte im April 2019 dem Tarifwechsel zugestimmt.“ Dieser gehe mit einer erheblichen Erhöhung der Personalkosten einher.

Zur Gegenfinanzierung hatte der Oberbürgermeister die Geschäftsführung damit beauftragt, Varianten vorzulegen. Der Stadtrat folgte bereits im April dem Vorschlag, der eine Erhöhung für die Mehrfahrten- und die Zeitkarten zum nächstmöglichen Termin und Einsparungen auf einigen Nachtlinien vorsieht. Der Preiserhöhung liegt dabei nur eine Schätzung von rund 550.000 Euro zugrunde. Die Tarifverhandlungen selbst seien noch gar nicht abgeschlossen, teilte die Stadtwirtschaft auf Anfrage mit.

Unverändert bleiben die Preise für Einzelfahrten von Kindern und Erwachsenen (1,60 bzw. 2,10 Euro). Auch die Preise für die Tages- und die Gruppenkarte ändern sich nicht. Dagegen steigen die Preise für die 4-Fahrten-Karten für Erwachsene von 6,80 Euro auf 7,60 Euro und für Kinder von 5,10 Euro auf 5,70 Euro. Sie liegen damit jetzt in gleicher Höhe wie in Erfurt, Jena und Gera. Die einfache Monatskarte kostet künftig fast elf Euro mehr (54,30 €). In Erfurt, Jena und Gera kostet sie 60,50 Euro.

Die Fahrpreise in Weimar werden zum Jahreswechsel zeitgleich mit denen in Gera angehoben. Allerdings aus anderem Grund. Damit, so der Verkehrsverbund, könnten verbundweit zusätzliche Kosten für die Umstellung der Tarife an den Automaten und Abrechnungssystemen eingespart werden.