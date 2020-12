Nicht das richtige Geschenk? Diese Rechte haben Sie beim Umtausch

Nicht alles, was zu Weihnachten auf dem Gabentisch lag, löste bei den Beschenkten große Freude aus: Mal passte der Pullover nicht, mal war das neue Spielzeug schon beim Auspacken kaputt, mal gefiel die Überraschung einfach nicht.

Doch zum einen sind oft keine Kassenzettel mehr vorhanden, zum anderen sind derzeit die Geschäfte geschlossen. Was also tun?

Dirk Daubenspeck, Jurist bei der Verbraucherzentrale Thüringen, weiß die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Themen Umtausch, Garantie und Gewährleistung sowie Gutscheine.

Über das große Set mit Bausteinen hat sich mein Enkel sehr gefreut. Leider bekam er es zweimal geschenkt. Mit Kassenbon kann er es doch umtauschen?

Auch wenn sich diese Annahme hartnäckig hält - ein Recht auf Umtausch haben Sie im Laden vor Ort nicht. Viele Händler sind jedoch kulant - gerade um Weihnachten herum. Wenn die Geschäfte nicht offen haben, könnte es allerdings schwierig werden, einen Umtausch auszuhandeln. Versuchen Sie dies am besten so schnell wie möglich per Email oder Brief in die Wege zu leiten. Sollte der Händler einem Umtausch zustimmen, lassen Sie sich dies ebenfalls schriftlich bestätigen.

Mein Geschenk wurde übers Internet gekauft, trifft aber so gar nicht meinen Geschmack. Was muss ich beim Umtausch beachten?

Für den Kauf im Internet gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Viele Onlinehändler haben die Fristen über die Festtage freiwillig verlängert. Die Frist läuft frühestens ab dem Tag, an dem der Käufer die Ware erhalten hat. Ein kommentarloses Zurückschicken der Ware genügt jedoch nicht - senden Sie immer eine schriftliche Widerrufserklärung mit. Zum Umtausch müssen Sie als Beschenkter allerdings die Adresse des Händlers kennen, an den Sie die Ware zurückschicken können. Beachten Sie dabei insbesondere die Rücksendekosten - gerade wenn Sie die Ware an einen Händler außerhalb Europas schicken müssen. Die Rücksendekosten können sonst den Preis des Artikels übersteigen.

Sollte ich Originalverpackungen nach Weihnachten aufheben?

Der Händler kann selbst festlegen, ob für einen Kulanzumtausch die Verpackung nötig ist oder nicht. Bei Bestellungen im Internet brauchen Sie die Originalverpackung nicht, solange Sie innerhalb von 14 Tagen die Ware zurückschicken. Auch falls die Ware fehlerhaft oder defekt ist, brauchen Sie keine Originalverpackung. Dann muss der Händler sie ohnehin zurücknehmen. Aus zwei Gründen raten wir dennoch, die Kartons eine Weile aufzuheben: Das Zurückschicken ist so sicherer - vor allem bei Technik. Außerdem gewähren viele Händler ein Rückgaberecht, das über den gesetzlichen Standard hinausgeht, und bestehen auf eine Originalverpackung.

Wir haben unserem Sohn eine Spielekonsole geschenkt. Schon beim ersten Mal Spielen stieg die Technik aus. Sie war reduziert und vom Umtausch ausgeschlossen. Was tun?

Auch bei reduzierter Ware haben Sie vollen Anspruch auf Gewährleistung. Sollte die Konsole fehlerhaft oder kaputt sein, können Sie zwischen einer Reparatur und einem neuen Gerät wählen - letzteres wäre sicher zu empfehlen. Am besten Sie machen auch hier Ihre Ansprüche so schnell wie möglich per Email oder Brief geltend - und lassen sich diese schriftlich vom Händler bestätigen. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn Sie von dem Mangel wussten. Der Hinweis "vom Umtausch ausgeschlossen" darf sich nur auf Ware beziehen, die Sie zurückgeben möchten, weil sie beispielsweise nicht gefällt.

Ich lese immer, dass ohne Kassenzettel keine Gewährleistung erfolgt. Stimmt das?

Nein, es gibt keine gesetzliche Pflicht, dass ein Kunde den Kassenzettel aufheben und vorlegen muss. Allerdings erleichtert der Kassenbon die Reklamation. Sie müssen dem Verkäufer schließlich beweisen, dass Sie die Ware in seinem Laden gekauft haben. Können Sie dann keinen Kassenzettel vorweisen, müssen Sie den Kauf notfalls mithilfe eines Zeugen oder eines Kontoauszugs glaubhaft machen.

Mein Mann hat mir eine teure Uhr geschenkt. Darauf gibt es drei Jahre Garantie. Wie verbindlich ist diese?

Die vertragliche Garantie ist eine freiwillige Zusage des Unternehmens oder Herstellers, dem Kunden im Fall einer Reklamation entgegenzukommen. Was das konkret beinhaltet, steht in den Garantiebedingungen - ist also von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Liegt eine Garantie-Zusage vor, dann ist diese auch verbindlich.

Ich habe einen Gutschein für ein Konzert erhalten - zugegeben mit gemischten Gefühlen. Was passiert damit, wenn der Veranstalter insolvent geht?

Bei Insolvenz kann der Gutschein nicht mehr eingelöst werden und verfällt. Sie können dann zwar eine Forderung beim Insolvenzverwalter anmelden und haben nach Abschluss des Insolvenzverfahrens Anspruch auf einen bestimmten Anteil des Gutscheinwertes. Dieser beträgt jedoch meist nur ein Bruchteil des ursprünglichen Betrages.

Und was kann ich tun, wenn ich den Konzerttermin nicht wahrnehmen und meinen Gutschein selbst nicht einlösen kann?

Wird der Gutschein zum angegebenen Datum nicht eingelöst, verfällt er. Wenn absehbar ist, dass Sie den Termin nicht wahrnehmen können, können Sie beim Anbieter zumindest nachfragen und um die Auszahlung oder einen Gutschein für einen anderen Termin bitten. Der Händler ist aber nicht verpflichtet, Ihnen den Geldbetrag auszubezahlen.

Wie lange habe ich Zeit, meinen Gutschein einzulösen?

Das kommt darauf an, was auf dem Gutschein vermerkt ist. Wenn beispielsweise ein Onlinehändler auf seinem Gutschein einen Zeitraum von einem Jahr oder weniger vermerkt, dürfte dies unzulässig sein. Wenn keine Frist auf dem Gutschein vermerkt ist, gilt die allgemeine Verjährungsfrist. Diese beträgt drei Jahre und beginnt am Ende des Jahres zu laufen, an dem der Gutschein erworben wurde. Haben Sie also zu Weihnachten einen Gutschein ohne spezielle Frist erhalten, dürfte dieser bis Ende 2023 gültig sein.