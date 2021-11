Corona-Pandemie 2G plus: Was die besonders strenge Corona-Regel bedeutet

Berlin Die Corona-Zahlen steigen weiter. Deswegen werden die Regeln verschärft. 3G und 2G sind vielen schon ein Begriff. Aber was ist 2G plus?

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene: Das heißt 2G. Auch für Getestete, dann ist es 3G. Müssen alle gleichzeitig auch noch getestet sein, ist es 3G plus. Doch was ist 2G plus?

Bei der sogenannten 2G-plus-Regel wird für Geimpfte und Genesene zusätzlich eine Testplicht eingeführt. Man braucht also zwei Nachweise: Einen über die vollständige Impfung oder Genesung plus einen über den negativen Corona-Test. Nur Getestete haben dann keinen Zutritt zu Veranstaltungen oder auch Restaurants. Die Testplicht soll eine zusätzliche Sicherheit bieten, nicht aber eine zusätzliche Zutrittsmöglichkeit.

Das hat sich bislang noch nicht durchgesetzt, allerdings wurde schon mehrfach über die Einführung kontrovers diskutiert – beispielsweise für Pflegeheime.

2G-plus-Regel wird noch diskutiert

„Bewohnerinnen und Bewohner, Pflegekräfte und Besucherinnen und Besucher müssen regelmäßig getestet werden, auch die, die geimpft oder genesen sind“, sagte beispielsweise die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dieser Redaktion am vergangenen Sonntag. „Und wo das nicht reicht, sollten wir über die Notwendigkeit eines Impfnachweises diskutieren.“

Der Berliner Senat einigte sich auf flächendeckende Einführung von 2G in der Hauptstadt. Supermärkte und öffentliche Verkehrsmittel bleiben von 2G ausgenommen. Gleichzeitig halte man sich in Berlin aber auch die 2G-Plus-Regel vor, je nachdem wie das Infektionsgeschehen sich entwickele. (bef)