300 Tonnen Lebensmittel für die Geraer Tafel

„Mehr Jüngere kommen nun zu uns“, sagt Giselda Schädlich. Eine Ursache sieht die Chefin der Geraer Tafel in der Kurzarbeit Corona. „Das Geld wird immer knapper.“ Schon nach der ersten Welle verzeichnete sie einen Anstieg der Bedürftigen. Vergangene Woche gab es zehn Neuanmeldungen.

48 ehrenamtliche Helfer tun alles, um den Frauen und Männern, die auf diese Unterstützung angewiesen sind, nicht das Gefühl von Mitleid zu geben. Selbst ihre Beutel füllen, dürfen die Armen momentan nicht. Ihre vollgepackten Papiertüten, eine mit Backwaren und die andere mit Milchprodukten, nehmen sie von den Mitarbeitern in Empfang. Nur eine Person darf das Gebäude betreten. Vorher wird Fieber gemessen. An diesem Tag hat das Juliane Weidlich übernommen. Die 26-Jährige macht seit einem Jahr mit wie ihr Freund. Metallarbeiterin habe sie gelernt und ist auf Jobsuche.

Im Freien können sich die Frauen und Männer noch Gemüse und Obst aussuchen. Kinder erhalten zudem ein Weihnachtspaket. Die Tafel-Mitarbeiter haben 200 gepackt, 300 sponserte die Deutsche Rentenversicherung in Gera. „Monatlich versorgen wir an die 3000 Kunden, darunter über 500 Kinder. Viele Migranten sind hinzugekommen. Alle müssen sich ausweisen und pro Abholung einen kleinen Obolus zahlen, Erwachsene 2,50 Euro und Kinder 0,50 Cent“, so Giselda Schädlich.

Die vielen Helfer der Geraer Tafel werden das Jahr 2020 in besonderer Erinnerung behalten. Manchmal gibt es auch Blumensträuße zu verteilen.. Foto: Peter Michaelis

Bepackt ist Magdalena. Aus Scham möchte sie ihren vollständigen Namen nicht nennen. „Ich habe ein ganzes Leben hart gearbeitet, aber meine Rente reicht nicht aus.“ Beim Erzählen werden die Augen der 83-Jährigen feucht. Aus gesundheitlichen Gründen kann Steffen Gärtner nicht mehr einer Arbeit nachgehen. „Gäbe es nicht die Tafel, müsste ich mir das Essen aus der Tonne besorgen.“ Er holt tief Luft. „Das musste ich schon. 300 Euro stehen mir monatlich zur Verfügung“, sagt der 51-Jährige. Für ihre Mutter bringt Sylvia Neumann die Lebensmittel mit.

Inzwischen ist Berta Bauer vorgefahren. Sie bringt kostenlos Teigwaren, Konserven und warme Kleidung. Die Spendenbereitschaft ist groß. „Im ersten Lockdown haben uns viele Privatpersonen Haltbares gebracht, aber auch Supermarktketten und kleinere Unternehmen. Sogar Fans des FC Carl Zeiss Jena aus der Südkurve haben uns beliefert“, berichtet Schädlich. „An die 300 Tonnen Lebensmittel kommen in diesem Jahr zusammen.“ Selbst die Geldspenden haben zugenommen, so die Chefin. „Wir sind für jeden Euro dankbar. Erst kürzlich schenkte uns ein älterer Herr 300 Euro, eine Hausgemeinschaft in der Ahornstraße und die Gemeinde der evangelischen Kirche St. Ursula sammelte. „Im vierstelligen Bereich liegt oft die Unterstützung von Firmen. Mit einem Teil des gespendeten Gelds konnten wir unter anderem unsere gebrauchten Autos abzahlen und die Kredite für Reparaturen ablösen.“

Große Sorge bereitet der Geraer Tafel das unwirtliche Gebäude. „Bei Kälte frieren die Leitungen ein und vieles mehr ist im Argen. Ich habe das Problem schon so oft angesprochen“, betont Schädlich. Die Suche nach einem neuen Objekt blieb in diesem Jahr wieder erfolglos. „Mehr als 2000 Euro Miete im Monat können wir uns doch nicht leisten. Wir sind auch finanziell nicht in der Lage, angebotene Gebäude zu renovieren. Also improvisieren wir wieder.“

Mehr versprochen habe sich die Tafel-Chefin vom Schlagerfestival, das zugunsten der gemeinnützigen Einrichtung im August 2019 stattfand. „Nach Abzug aller Kosten waren es 1679, 43 Euro. Mitte August dieses Jahres konnten wir endlich das Spendenkonto auflösen.“

Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr, Sonnabend von 10 bis 12 Uhr, am 24. und 31. 10 bis 12 Uhr, Zwötzener Straße 14.