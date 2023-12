85-Jähriger fährt Zehnjährigen in Eisfeld an

Eisfeld. In Eisfeld ist ein zehn Jahre altes Kind bei einem Unfall verletzt worden. Ein 85-Jähriger hatte sein Leichtfahrzeug vor einem Zebrastreifen nicht rechtzeitig stoppen können.

Bei einem Unfall in Eisfeld ist am Mittwochnachmittag ein zehn Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Laut Meldung der Polizei wollte das Kind an einem Zebrastreifen die Straße überqueren, als der 85-jährige Fahrer eines Leichtfahrzeuges an den Fußgängerüberweg heranfuhr.

Zwar habe der Senior sein maximal 45 Kilometer pro Stunde schnelles Fahrzeug verlangsamt, aber nicht zum Stehen gebracht. So wurde das Kind erfasst und musste vor Ort medizinisch betreut werden. Anschließend habe es nach Hause gekonnt.

