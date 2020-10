Der Abriss der alten Schulturnhalle neben der John-F.-Kennedy-Schule am Rabenhügel ist das erste Zeichen. Und ein gutes. Denn Erfurt soll an dieser Stelle eine neue Halle – auch für den Vereinssport – bekommen.

Abriss schließt auch altes Heizhaus mit ein

Der Abriss der alten Turnhalle auf dem Grundstück der Schule ist bereits seit ein paar Tagen im vollen Gange. Neben der Turnhalle werde auch, wie Friederike Wehrmann von der Schule mitteilt, das angrenzende Heizhaus abgerissen. Die Gebäude stammen aus den 1960er-Jahren, und die Turnhalle habe aufgrund ihres baulichen Zustandes von den Schülerinnen und Schülern nie genutzt werden können. Bis Ende November soll der Abriss vollzogen und die Fläche vom Schutt beräumt sein.

Neue Halle soll auch für Vereinssport offen sein

Danach soll eine neue Turnhalle gebaut werden. Diese solle, wie Friederike Wehrmann sagt, nicht nur den Schülerinnen und Schülern der JFK School endlich die Möglichkeit bieten, auf dem Schulgrundstück Sport zu treiben, sondern könnte auch von Sportvereinen der Stadt Erfurt genutzt werden.

Dass der in Potsdam beheimatete Schulträger nun einen Neubau angehen will, dafür wurde vor wenigen Monaten die Voraussetzung geschaffen, indem die Schule das Grundstück in Erbbaurecht übernehmen konnte. Geplant sei nun der Bau einer Zwei- bis Dreifelder-Sporthalle. Mit der Planung sei bereits begonnen worden, sowohl was die Finanzierung als auch die Bauausführung betreffe. Man hoffe darauf, dass in drei Jahren die neue Sporthalle genutzt werden könne.

Räume der JFK-Schule werden nach und nach renoviert

Dass das Unterrichtsgebäude nun komplett der JFK-Schule zur Verfügung steht, hat auch sonst den Elan geweckt. So wurde inzwischen rund die Hälfte der Klassenräume renoviert und optisch und technisch in einen guten Zustand versetzt.

Die in privater Trägerschaft befindliche JFK-Schule hatte über mehrere Jahre nicht das gesamte Schulgebäude zur Verfügung. Bis zum vorigen Schuljahr waren noch ausgelagerte Klassen einer Erfurter Berufsschule mit im Haus untergebracht.

Schulbau in Erfurt bei Sparmaßnahmen außen vor