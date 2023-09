Adels-Nachwuchs: Georg Alexander und Hande haben einen Sohn

Rotterdam/Neustrelitz – Nach der Hochzeit 2022 in Neustrelitz gibt es nun auch Nachwuchs. Die Frau des Erbprinzen zu Mecklenburg hat einen Sohn geboren. In Rotterdam. Die Taufe soll aber in Neustrelitz sein.

Ein Jahr nach der kirchlichen Hochzeit in Neustrelitz im Süden Mecklenburg-Vorpommerns hat sich im großherzoglichen Haus Mecklenburg-Strelitz Nachwuchs eingestellt.

Georg Alexander Erbprinz zu Mecklenburg und seine Frau Hande freuen sich über einen Jungen, der am Samstag in Rotterdam das Licht der Welt erblickte, wie der Sprecher des Hauses, Rajko Lippert, am Sonntag sagte. Der Junge werde traditionell mit erstem Namen Georg heißen, die weiteren Namen sollen später mitgeteilt werden.

„Mutter und Kind sind wohlauf“, sagte Lippert. Die 31-jährige Niederländerin war am Freitagabend in ein Rotterdamer Krankenhaus gekommen und hatte den Jungen am Samstagmorgen entbunden. Das Paar lebt ein bürgerliches Leben in Rotterdam.

Hochzeit 2022 in Neustrelitz

„Nach allem, was wir wissen, soll die Taufe des Kindes dann auch in Neustrelitz sein“, sagte Lippert. Der inzwischen 32 Jahre alte Georg Alexander und seine Frau hatten sich am 17. September 2022 in der Stadtkirche von Neustrelitz öffentlich vor rund 500 Gästen das Jawort gegeben.

Er ist der älteste Sohn der Familie von Mecklenburg-Strelitz, die nach Kriegsende 1945 in die Region Freiburg im Breisgau im Süden Deutschlands gegangen war. Seit 1990 gibt es wieder intensivere Kontakte in die Region Mecklenburg-Strelitz.

So haben Angehörige auch eine Wohnung unweit der Schlosskirche in Neustrelitz, in Mirow gibt es noch die Fürstengruft der Familie. Das Adelshaus hatte früher enge Verbindungen nach Russland, Großbritannien - eine frühere Königin kam aus Mirow - und in das frühere Preußen.

Das Herzogtum Mecklenburg war von 1701 bis 1918 in Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin geteilt.