Ärger über Öffnungszeiten des Kahlaer Wertstoffhofes

Der Veolia-Wertstoffhof am Ölwiesenweg in Kahla

Kahla. „Es scheint einen nahezu täglichen Wechsel der Öffnungszeiten zu geben“, schreibt ein Leser. Unsere Redaktion hat nachgehakt.

Die Öffnungszeiten des Veolia-Wertstoffhofes am Kahlaer Ölwiesenweg sorgen für Unmut – so zumindest bei einem unserer Leser, der mehrfach vor verschlossenem Tor gestanden habe. Zuvor habe er sich im Internet über die Öffnungszeiten informiert und sei dort auf widersprüchliche Informationen gestoßen. „Es scheint einen nahezu täglichen Wechsel der Öffnungszeiten zu geben“, schreibt er. Unsere Redaktion hat nachgehakt.

„Ich habe immer so geöffnet, wie es am Tor steht“, sagt Uwe Geisenheiner, der den Wertstoffhof leitet. Konkret heiße das: Dienstag bis Donnerstag jeweils 8.45 bis 12.15 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr, zudem in ungeraden Wochen am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Montags und freitags ist der Wertstoffhof hingegen geschlossen.

Tatsächlich sind diese Öffnungszeiten so in Aushängen am Wertstoffhof und online auf der Veolia-Seite zu finden. „Wir haben allerdings keinen Einfluss darauf, welche Zeiten auf externen Seiten angegeben sind und können da nur um Richtigstellung bitten“, sagt Tabea Behrmann von der Veolia-Unternehmenskommunikation gegenüber unserer Redaktion.

Für Ärger sorgt indes bei vielen Nutzern des Wertstoffhofes, dass montags und freitags geschlossen ist, wie Uwe Geisenheiner bestätigt. Während montags viele Menschen Abfälle von Garten- oder Bauarbeiten am Wochenende entsorgen wollten, sei Freitag der bevorzugte Wertstoffhof-Tag von Berufstätigen.

Sowohl Geisenheiner als auch Behrmann können diesen Unmut verstehen. „Allerdings kann man es nicht immer jedem recht machen“, so Behrmann. Einerseits habe Veolia die Pflicht, auf das Wohlergehen seiner Mitarbeiter zu achten, andererseits müsse auch die ordnungsgemäße Bearbeitung der Abfälle gewährleistet sein. Eine Alternative für die Nutzer des Kahlaer Wertstoffhofes sei an den Schließtagen der in Eisenberg, der montags und freitags geöffnet hat.

Gleichwohl soll es im kommenden Jahr eine Änderung bei den Kahlaer Öffnungszeiten geben. An einem Tag soll es möglich sein, bis 19 Uhr Abfälle am Ölwiesenweg zu entsorgen.