Ärzte warnen vor schweren Schulranzen

Jetzt werden wieder die Schulranzen gepackt. Am Montag beginnt in Thüringen das neue Schuljahr.

Die Ranzen älterer Schüler wiegen oft über zehn Kilogramm. Aber auch die Taschen der Schulanfänger sind eine ungewohnte Last. Richtiges Tragen vermeidet Haltungsschäden: „Die Oberkante sollte die Schulter nicht überragen, unten sollte der Ranzen auf Taillenhöhe enden. Wichtig sind breite Träger und der Bauchgurt, der verhindert, dass die Last allein auf Schultergürtel und Wirbelsäule liegt“, erklärt Daniel Herz, Kinderorthopäde am Marienstift Arnstadt. „Er verlagert das Gewicht aufs Becken.“