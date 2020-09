Mattstedt. Gemeinderat Ilmtal-Weinstraße beschließt Abriss eines Gebäudes und Umbau der Heizungsanlage in diesem Jahr

Ursprünglich sollte in diesem Jahr der Anbau der „Alten Schule“ in Mattstedt einer Generalkur unterzogen werden. Neben dem Dach war der Plan, auch die Sanitäreinrichtungen und die Heizung in dem Nebengelass zu erneuern. Doch noch vor der Sommerpause wurde dieses Vorhaben zurückgezogen.