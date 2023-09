Altstadtfest in Jena geht ins Finale: Das erwartet Besucher am Wochenende

Jena. Nach zehn Festtagen endet das Stadtfest in Jena. Am Abschlusswochenende gibt es noch viel zu erleben.

Das Altstadtfest in Jena geht in sein letztes Wochenende. Auf dem Marktplatz sind verschiedene Auftritte von Künstlern geplant. Auf dem Eichplatz drehen sich die Karussells der Schausteller.

Am Sonnabend ist das Fest von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Abschlusssonntag öffnet das Altstadtfest um 11 Uhr und endet bereits um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf dem Eichplatz bieten verschiedene Schausteller Fahrten auf ihren Karussells an. Neben der Riesenschaukel G-Force sind ein Breakdance-Karussell, ein Kettenkarussell, ein Autoscooter und verschiedene Kinderkarussells aufgebaut.

Sieben Auftritte am Abschlusswochenende geplant

Am Samstag, 23. September 2023, sind diese Auftritte auf der Marktbühne geplant:

• 11 Uhr: Blasorchester Schott Jena e. V.

• 13.30 Uhr: P – Seventy Show Dancers e. V.

• 15.30 Uhr: Boom Boom Broom (Jazz-Familien Duo)

• 20 Uhr: I Dolci Signori und DJ Beatklops

Am Sonntag, 24. September 2023, gibt es diese Auftritte auf dem Markt zu erleben:

• 11 Uhr: Show-Ballett Formel 1 e. V.

• 12.30 Uhr: Doc Fritz (Multiinstrumentale Folklore)

• 15 Uhr: Andreas Bergener und seine Schlossberg Musikanten

Veranstalter, Schausteller und Händler mit bisherigem Festverlauf zufrieden

Die Veranstalter von Jena-Kultur sind zufrieden mit dem bisherigen Festverlauf. Daniel Illing, Leiter Veranstaltungsbereich, bedankt sich bei allen Beteiligten. Dank des abwechslungsreichen Programmes, des bewährten Sicherheitskonzeptes und der guten Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden und dem Securitydienst „konnten wir ein fröhliches Fest für die Jenaer Bevölkerung und das Umland auf die Beine stellen, was sehr gut besucht war und erfreulicherweise kaum Vorfälle und Herausforderungen mit sich brachte“.

Ein Kettenkarussell dreht sich auf dem Eichplatz in Jena. Foto: Tino Zippel

Laut Marktmeister Oliver Klinke äußerten sich auch die Schausteller, Händler und Gastronomen „sehr zufrieden mit dem diesjährigen Geschäft“.

