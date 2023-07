Berlin/USA Sie war eine bekannte TV-Ikone in den USA. Nun ist Andrea Evans mit 66 Jahren verstorben. In welcher Rolle sie den Durchbruch schaffte.

Die US-amerikanische Schauspielerin Andrea Evans ist am vergangenen Wochenende in ihrem Zuhause in Pasadena, Kalifornien im Alter von 66 Jahren verstorben. In den USA war sie bekannt für ihre Rollen in diversen Seifenopern und in Hunderten von Folgen auf den Bildschirmen zu sehen. "Sie war ein enormes Talent und es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten", sagte Evans' Manager Nick Leicht in einer Erklärung gegenüber der Tageszeitung "USA Today"

US-Serienstar tot: Andrea Evans war eine TV-Ikone

Die Schauspielerin gab ihr Fernsehdebüt als Fay Morrison Wheeler in der NBC-Miniserie "The Awakening Land" im Jahr 1978. Ihren Durchbruch schaffte sie kurz darauf mit der Rolle der Tina Lord in der Seifenoper "Liebe, Lüge, Leidenschaft", in die sie im Laufe der Jahre immer wieder zurückkehrte – zuletzt 2011. Seitdem hat Andrea Evans sich erfolgreich eine Karriere als Soap-Ikone aufgebaut und ist unter anderem bekannt für ihre Rollen in "Schatten der Leidenschaft", "Reich und schön" sowie "Passions".

In letzterer verkörperte Andrea Evans von 2000 bis 2008 die Rolle der Rebecca Hotchkiss, die in über 600 Episoden des NBC-Dramas zu sehen war. Die Schauspielerin wurde für ihre Leistungen zwei Mal für den Daytime Emmy nominiert. Zudem wurde sie 1988 als herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ("Liebe, Lüge, Leidenschaft") und 2015 als herausragende Darstellerin in einer neuartigen Dramaserie ("DeVanity") nominiert.

Andrea Evans an Krebs verstorben: Sie hinterlässt einen Mann und eine Tochter

Evans kämpfte seit einigen Jahren gegen Brustkrebs und erlag am vergangenen Sonntag ihrer Erkrankung. "Während ihres Kampfes gegen den Krebs zeigte meine Mutter eine beeindruckende Stärke. Trotz des Schmerzes und der Ungewissheit lehrte sie mich, die unschätzbare Lektion, Freude zu finden, selbst in den dunkelsten Zeiten. Wir haben uns bis zum Schluss an den Händen gehalten", sagte ihre Tochter laut USA Today.

Ihr Ehemann erklärte: "Sie stellte sich den Herausforderungen mit Anmut, Widerstandsfähigkeit und einer ungebrochenen Liebe zum Leben. Sie war eine großartige Ehefrau und Mutter". Er fügte hinzu, dass der Krebs zwar Andrea, aber nicht ihren Geist getötet habe. "Dieser Geist ist lebendig und lebt in jedem von uns weiter, den sie berührt hat."

US-Serienstar Andrea Evans: Eine Karriere mit Höhen und Tiefen

Andrea Evans begann ihre Karriere als Schauspielerin in jungen Jahren auf regionalen Theaterbühnen in ihrer Heimat Aurora, Illinois. In den 70er Jahren trat sie dann zunächst als Statistin auf der Leinwand auf und bekam erste kleine Rollen in Hollywood-Produktionen, bis sie von der berühmten Soap-Casting-Direktorin Mary Jo Slater entdeckt wurde und ihren Durchbruch mit Tina Lord in "Liebe, Lüge, Leidenschaft" schaffte, berichtet "t-Online".

Evans war als Schauspielerin sehr erfolgreich, doch der US-Serienstar zog sich in den 80er Jahren plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück und verschwand für fast zehn Jahre von der Leinwand. Der Grund: Sie wurde von einem Stalker belästigt, der ihr unter anderem Morddrohungen mit Blut schrieb, berichtet "t-Online". Der Mann wurde zwar verhaftet, doch Evans hielt sich weiterhin bedeckt. In einem Interview 2008 sagte sie, die Angst "hat mich für immer verändert."

Zuletzt spielte Andrea Evans in der Amazon-Prime-Serie "The Bay" mit.