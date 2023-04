Anna Maria Mühe hat ihr Theaterdebüt gegeben

Die Schauspielerin Anna Maria Mühe hier noch bei der Fotoprobe zur Theaterinszenierung "Stolz und Vorurteil *oder so" der Komödie am Kurfürstendamm im Theater am Potsdamer Platz.

Berlin Mit Bierdosen, Discokugel und Popsongs inszeniert die Berliner Komödie am Kurfürstendamm Jane Austens Literaturklassiker „Stolz und Vorurteil“. Mit dabei Schauspielerin Anna Maria Mühe.

Mit einer Popversion von Jane Austens Literaturklassiker „Stolz und Vorurteil“ hat Schauspielerin Anna Maria Mühe ihr Theaterdebüt gegeben. An der Berliner Komödie am Kurfürstendamm ist die 37-Jährige in ihrer ersten Theaterrolle zu sehen. Premiere war am Sonntagabend.

Mit Bierdosen, Discokugel und Popsongs wird die Geschichte der Familie Bennet und ihrer Töchter aus Sicht von Dienstmädchen erzählt. Regisseur Christopher Tölle hat das Theaterstück „Stolz und Vorurteil *oder so“ von Autorin Isobel McArthur inszeniert.

Aus dem Fernsehen bekannt

Mühe war zuletzt etwa in der Serie „Totenfrau“ zu sehen. Am Theater spielt sie nun mit Jeanskleid die Elizabeth Bennet, die sich weigert, nur aus finanziellen Gründen zu heiraten. Ihre Kolleginnen Birthe Wolter, Nadine Schori, Mackie Heilmann und Johanna Asch wechseln zwischen vielen Rollen, übernehmen auch die Männerfiguren.

Das Stück hat mit Liedern wie „You're So Vain“, „If You Leave Me Now“ und „Girls Just Want to Have Fun“ etwas von einem Musical. Mit einer Drehbühne, die die Schauspielerinnen während des Stücks bewegen, werden verschiedene Orte angedeutet.

Auf die Frage, was Stolz für sie bedeute, sagte Mühe vorab, in Bezug auf das Stück sei es eher etwas, was eine Figur daran hindere, zugänglich zu sein oder sich zu offenbaren. Stolz könne aber auch etwas Gutes und Wichtiges sein. Sie bringe ihrer Tochter bei, dass sie stolz auf sich sein solle, wenn sie etwas geschafft habe.

Zur Premiere am Sonntagabend kamen Hunderte Gäste, darunter die Schauspielerinnen Katja Riemann und Hannah Herzsprung. Die Komödie am Kurfürstendamm spielt derzeit im Theater am Potsdamer Platz - einem Ausweichquartier, bis ein Neubau am Kurfürstendamm fertig ist.