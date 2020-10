Apotheken im Landkreis bleiben optimistisch

Lisa Hartinger ist Pharmazeutisch-Technische Assistentin und arbeitet in der Engel-Apotheke in Artern. Sie ist froh, dass die AvP-Pleite ihre Arbeitgeberin nicht existenziell bedroht.

AvP, einer der größten Rezeptabrechner für Apotheken in Deutschland, ist insolvent. Das Unternehmen zählt rund ein Fünftel der Apotheken bundesweit zu seinen Kunden. Für diese reicht AvP die Rezepte bei den Krankenkassen ein und leitet die eingegangenen Zahlungen an die Apotheken weiter. Einige Apotheken gerieten wegen ausgebliebener Zahlungen in Finanznöten. Auch Apotheken im Kyffhäuserkreis sind Kunden von AvP. Inwiefern diese von der Insolvenz betroffen sind, erklären die Sprecherinnen der Apotheken in beiden Kreisteilen sowie der Landesapothekensprecher.