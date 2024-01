Gotha. Lust auf Thüringen: Die Slowakin Michaela Barchevitch ist seit 2014 Intendantin der Thüringen- Philharmonie

Ein Buch mit dem Titel „Daniels Orchestral Music“ liegt aufgeschlagen auf dem braunen Holztisch. 885 Seiten dick, in schwarzem Einband. Michaela Barchevitch blättert in dem Wälzer. Das passiert regelmäßig, „manchmal mehrmals am Tag.“ Weil das Lexikon - verfasst vom Amerikaner David Daniels - Tausende Komponisten enthält, ihre Werke, verschiedenste Bearbeitungen. Die Intendantin der Thüringen-Philharmonie spricht in ihrem Gothaer Büro von einem „Schatz“, da in dem Buch „auch viel steht, was ich noch nicht kenne.“ Mehrere gelbe Zettel erleichtern die Suche.