Gerald Müller über Lust und Leid des Radfahrens

An diesem Montag könnte jeder Radfahrer wegen der Bauern-Proteste und wahrscheinlicher Behinderungen einen immensen Vorteil im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern haben. Allerdings hat die Befragung im Rad-Monitor ergeben, dass ein Großteil auf die Witterung achtet, nur zwölf Prozent in Thüringen fahren ganzjährig, also auch bei Regen, Schnee oder - wie jetzt - bei Kälte.

Vielleicht wären es mehr, wenn das Rad-Netz besser ausgebaut ist, besonders in der ländlichen Gegend. Während die touristischen Wege – bei Beschaffenheit, Service, Ausschilderung – zumeist ein gutes Niveau aufweisen, gibt es anderswo Nachholbedarf. Vor allem bei den Alltagsrouten, die täglich gefahren werden müssen, um zur Arbeit, zur Schule, zu Behörden, zum Training oder anderen Freizeitterminen zu gelangen. Das betrifft vor allem die Gebiete abseits der größeren Städte. Und so leidet zwangsläufig auch das Sicherheitsgefühl.

Das ist auch eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass mehr Menschen aufs Rad steigen. Insofern ist die Forderung nach Tempo beim Aus- und Neubau von Radwegen verständlich. Mehr als ein Dutzend Kommunen haben sich deshalb in Thüringen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen.

Radfahren hat im Vergleich mit anderen Fortbewegungsmitteln ein enormes Potenzial, die Lust an der kreiselnden Bewegung der Beine nimmt stetig zu. Das Radfahren wird angesichts der Umweltschonung, der Naturnähe, der Gesunderhaltung weiter an Bedeutung gewinnen. Und es macht frei und unabhängig von möglichen Staus.